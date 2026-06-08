Todo es Personal en Yucatán

TRASCENDIÓ QUE EL evento de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado el pasado 31 de mayo, terminó generando más comentarios sobre la logística y la sucesión política que sobre los propios discursos.

Originalmente pro gramado para llevarse a cabo en el Parque de la Paz, los organizadores decidieron trasladarlo al salón principal del Centro de Convenciones Siglo XXI ante los pronósticos de lluvia, que finalmente no se materializaron.

El cambio de sede resultó insuficiente para la cantidad de personas convocadas. Al haber sido planeado inicialmen e para un espacio abierto, la afluencia rebasó la capacidad del recinto y cientos de asistentes no pudieron ingresar.

Muchos de ellos, provenientes del interior del estado, tuvieron que emprender el regreso a sus municipios sin haber participado en el evento.

QUIENES APROVE CHARON LA concentración fueron algunos aspirantes y grupos con intereses propios.

Según asistentes, uno de los equipos más activos fue el vincula do a Lila Frías, cuyos operadores habrían dedicado buena parte del tiempo a conversar con contingentes llegados de Progreso, resal tando las cualidades de la exdiputada y promoviendo la idea de que sería una excelente opción para encabezar el ayuntamiento porteño.

La estrategia, sin embargo, no cayó nada bien entre los simpatizantes de la llamada “Chelita” Magadán, quienes vieron en esas acciones un intento pre maturo de posicionamiento político en un evento cuyo objetivo era mostrar respaldo a la Presidenta.

Trascendió que entre quienes me nos disfrutaron el evento de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum realizado en el Siglo XXI estuvieron varios trabajadores de los Conalep, quienes no ocultaron su molestia por las instrucciones recibidas horas antes del acto.

Según relatan, el director general los citó con dos horas de anticipación para grabar un video promocional en las afueras del recinto.

Lo que pa recía una grabación rápida terminó convirtiéndose en una larga sesión de repeticiones, ya que la toma tuvo que realizarse varias veces porque el resul tado no cumplía con las expectativas de quienes dirigían la producción.

La consigna era sencilla pero insistente: todos debían gritar al unísono “Somos H24, somos imparables en territorio”.

Sin embargo, conforme avanzaban las repeticiones, también crecían las dudas y las bromas entre los propios participantes.

Al concluir la grabación, el comentario más repetido entre varios asistentes fue que la mayoría no tenía claro qué significaba exactamente “H24” ni tampoco a cuál territorio se refería el eslogan.

Algunos incluso se ñalaron que terminaron aprendiendo de memoria la frase después de repe tirla tantas veces, aunque sin entender realmente el mensaje que buscaba transmitir.

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