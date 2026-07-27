Rescatan tortuga marina varada en Playa San Martín de Cozumel

Una tortuga marina de la especie verde (Chelonia mydas) fue rescatada y devuelta al mar luego de quedar varada en Playa San Martín, donde había salido presuntamente para anidar, pero terminó volteada sobre su caparazón, lo que le impedía regresar al agua por sus propios medios.

La tortuga estuvo varada durante horas y al final pudo regresar al mar. / Por Esto!

El rescate se realizó tras el reporte de ciudadanos, lo que permitió la intervención del equipo tortuguero de la Subdirección de Ecología, cuyos integrantes confirmaron que el ejemplar se encontraba en una posición que comprometía su supervivencia.

Como parte del protocolo de atención, la tortuga fue trasladada con cuidado hacia la orilla, donde recibió labores de reanimación e hidratación durante aproximadamente cinco horas. Una vez recuperada, fue liberada y logró regresar al mar en buenas condiciones.

Noticia Destacada Cierran alrededor de 70 locales comerciales en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

La dependencia informó que, durante la actual temporada de anidación, se han rescatado siete tortugas marinas en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y con conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).