Hombre sufre ataque de un cocodrilo en José María Morelos y es trasladado de emergencia al hospital

Un hombre de la comunidad de La Presumida fue ingresado la tarde de este lunes al área de urgencias del hospital integral con heridas en la cabeza. La información extraoficial de los hechos indica que esa persona fue atacada por un cocodrilo en la laguna, al parecer, de la Esmeralda.

Poco después de las 17:00 horas de este lunes arribó una ambulancia de paramédicos trayendo consigo una persona como de unos 40 años, con suero colocado en un brazo, presuntamente atacada cuando se encontraba en la laguna, no se pudo obtener información de qué estaba haciendo en ese vaso lacustre.

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En ese lugar mucha gente llega a pescar por las mañanas, pero también por las tardes acude la gente en ese lugar para bañarse, sobre todo con el calor sofocante, la gente suele acudir a refrescarse en ese vado lacustre. Esa persona bajó sola de la ambulancia, pero un elemento de paramédicos sostenía el suero, luego se sentó en una silla de ruedas y lo ingresaron al área de urgencias.

El ataque de cocodrilos en la laguna no es común, pero se ha dado. Hace unos cuatro años un joven del poblado de San Diego fue mordido por uno saurio cuando se encontraba pescando en la laguna, desde esa vez no se había registrado un caso hasta ahora que se da de nuevo.