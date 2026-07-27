Iglesia Presbiteriana “Emmanuel” inaugura su campamento de verano 2026 en Hopelchén

Con la participación de decenas de niños, adolescentes y jóvenes, la Iglesia Nacional Presbiteriana Emmanuel con el lema "Confiando en Jesús en un mundo salvaje", inauguró este lunes por la tarde su XXVIII Campamento de Verano 2026 que se realizará del 27 de julio al 1 de agosto.

Ese campamento se realiza en las mismas instalaciones del templo evangélico ubicado en la calle 19 entre 24 y 26 de la colonia Centro de la cabecera municipal, y participan alrededor de 90 niños, adolescentes y jóvenes. Esta tarde dio inicio el campamento con honores cívicos y cantos religiosos, así como el izamiento de las banderas de México, de la Iglesia Nacional Presbiteriana y del Campamento de la Iglesia Emmanuel, respectivamente.

La coordinación de ese evento cívico de inicio de ese campamento fue Pablo Pino Chab, quién dio a conocer posteriormente que el arranque de actividades solo tuvo la presencia de unos 30 niños y adolescentes, pero indicó que la noche del lunes llegarían más camperos, incluso de varias comunidades cheneras, del municipio de Campeche, así como de Mérida, Yucatán y Villahermosa, Tabasco.

Dijo que, el lema del XXVIII campamento es "Confiando en Jesús en un mundo salvaje", el cual invita a llevar el evangelio a todos los niños, adolescentes y jóvenes, al tiempo que indicó que han programado varias actividades entre las que destacan clases bíblicas de lunes a sábado de 9:00 a 12:00 horas.

Noticia Destacada Investigan nueva mortandad de colmenas en Hopelchén por posible uso de agroquímicose en zonas agrícolas

Añadió que habrá temas dirigidos a los jóvenes con los que se les enseñará a notar la presencia de Dios en sus vidas, y también noten la importancia de una vida moral y correcta ante la sociedad, pues la Iglesia no se limita a cuatro paredes, sino que es más allá y ante los ojos del mundo, los hijos de Dios deben ser una luz.

Expresó que están inscritos niños desde los seis años hasta jóvenes de 19 años, no solo de la cabecera municipal sino también de las comunidades de Chencoh, Komchén, Ich-Ek, San Francisco Suc Tuc, y Bolonchén de Rejón, respectivamente.

Por la noche de este lunes, se encendió el pebetero que permanecerá con la llama durante los seis días que dure ese campamento en el que habrá clases bíblicas, actividades deportivas, de piscina, recreativas y talentos, entre otros.