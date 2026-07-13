Todo es Personal en Yucatán

EN PROGRESO TOMA fuerza una versión que ya circula con insistencia en los corrillos políticos del puerto. Se comenta que desde el Gobierno del Estado tendría preparada una invitación para el alcalde Erik Rihani, a quien distintos actores comienzan a ubicar como un perfil con posibilidades de incorporarse a la 4T.

La oferta, según estas versiones, no sería simbólica ni de trámite: se habla de una posición de peso dentro de la administración estatal, que podría ir desde una Dirección General hasta una Secretaría, como parte de una operación para sumar cuadros con experiencia y ampliar la estructura del proyecto guinda.

Los movimientos rumbo a la sucesión municipal parecen haber dejado de ser rumores lejanos y comienzan a tomar forma. En los círculos políticos se da prácticamente por encaminada la postulación de Lila Frías como la carta de Morena para buscar la alcaldía, aunque, como siempre ocurre en estos procesos, habrá que esperar los tiempos, las reglas y la bendición ofi cial del partido.

La posibilidad, como era previsible, no cayó igual entre todos los aspirantes. Entre los nombres que más inquietud generan está el de Chelita Magadán, cuyo equipo, según versiones que circulan en el puerto, habría recibido con evidente molestia la eventual defi nición.

En el análisis político local también se menciona que uno de los factores que habría pesado es la cercanía pública del grupo Magadán con el PRI durante los últimos años. Incluso, distintos actores recuerdan que Alejandro “Alito” Moreno ha reconocido en varias ocasiones el respaldo político recibido desde Progreso para llegar a la dirigencia nacional priista, ubicando a ese grupo como parte de aquella operación política. En política, la memoria suele ser selectiva, pero los adversarios rara vez olvidan.

LOS BLOQUEOS REGISTRADOS en la carretera Mérida–Progreso siguen provocando lecturas que rebasan el confl icto laboral y alimentan un debate político cada vez más intenso. Aunque oficialmente la protesta tiene como origen demandas sindicales, en el ambiente del puerto crecen las versiones sobre quiénes podrían sacar ventaja del desgaste que enfrenta la administración del alcalde Erik Rihani González.

En ese escenario, diversos actores con presencia e infl uencia política en Progreso, entre ellos la diputada local María Esther “Chelita” Magadán Cervera, el exdiputado Roger Torres Peniche y el exalcalde Julián Zacarías Curi, han aparecido en conversaciones políticas como fi guras vinculadas al contexto local. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública que los relacione con la organización o promoción de las movilizaciones, ni ellos han asumido responsabilidad alguna al respecto.

Es decir, no hay pruebas… aunque en política tampoco sobran las sospechas. Lo que sí está plenamente confi rmado es que las negociaciones entre el Ayuntamiento y los dirigentes sindicales terminaron sin acuerdos, que el bloqueo generó afectaciones a miles de usuarios de la carretera Mérida–Progreso y que el confl icto continúa sin una solución defi nitiva. En política, cuando un problema se alarga, el vacío de información suele llenarse con versiones, lecturas interesadas y cálculos de adversarios. Pero mientras no existan elementos verificables, cualquier intento por colocar responsables políticos concretos pertenece más al terreno de la especulación que al de los hechos.

QUIEN VUELVE A colocarse bajo los reflectores es el presidente estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzaiz, luego de afirmar que ningún exmilitante del PRI será candidato de Morena en el estado. Una declaración que rápidamente abrió una nueva grieta entre discurso y realidad política. Las palabras del dirigente no tardaron en ser cuestionadas en los propios círculos internos, donde varios actores dan por sentado que perfi les con pasado priista forman parte de la baraja de posibles candidatos de Morena para distintas alcaldías.

Para algunos, la declaración representa otro tropiezo del líder estatal, al considerar que desconoce –o pretende ignorar– la dinámica de alianzas y movimientos que hoy caracterizan al partido. Las críticas se suman a otros episodios recientes que ya habían generado dudas sobre su conducción política y su capacidad para administrar las tensiones internas de una fuerza que, paradójicamente, se nutre cada vez más de cuadros provenientes de otros partidos. Todo es Personal.