Presidente Trump afirma que EU será el “guardián” del Estrecho de Ormuz y exige compensación por proteger la ruta petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país asumirá el papel de “guardián” del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, y sostuvo que otras naciones deberían compensar a Washington por garantizar la seguridad de esa ruta estratégica.

Durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el mandatario afirmó que Estados Unidos continuará con las operaciones militares en la zona y defendió la posibilidad de administrar la seguridad del paso marítimo, en medio del recrudecimiento del conflicto con Irán.

Trump argumentó que numerosos países dependen del libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y consideró que no es razonable que Estados Unidos asuma solo el costo de proteger esa vía comercial.

Trump plantea que otros países paguen por la seguridad del estrecho de Ormuz

El mandatario sostuvo que las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado en el mundo, cuentan con recursos suficientes para contribuir económicamente a las operaciones de seguridad.

"Vamos a mantener seguro el estrecho y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho", declaró Trump.

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Además, afirmó que Estados Unidos expone a su personal militar para proteger una ruta utilizada por economías de distintas regiones, por lo que insistió en que Washington debe recibir un reembolso por esa labor.

Trump acusa a Irán de romper el acuerdo

Durante la entrevista, Trump responsabilizó a Teherán de incumplir un acuerdo que, según dijo, buscaba poner fin a las hostilidades.

El presidente estadounidense aseguró que existía un entendimiento prácticamente concluido, pero afirmó que Irán decidió romperlo, motivo por el cual ordenó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes.

"Los golpeamos con mucha fuerza. Cada vez que envían un dron, respondemos con más fuerza", declaró.

Escala el conflicto en el Golfo Pérsico

Las declaraciones se producen después de una nueva ofensiva militar estadounidense contra instalaciones iraníes vinculadas con misiles, drones, infraestructura naval, depósitos de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Washington sostiene que estas acciones buscan reducir la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales que cruzan el estrecho de Ormuz.

The Hormuz Strait is OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran. We are reinstating the THE IRANIAN BLOCKADE, so named because it is only stopping Iran’s ships or customers from entering or leaving. All other countries will have fair and open use of the Strait. The U.S.A.… pic.twitter.com/m81hb9Nl3p — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 13, 2026

Por su parte, Irán respondió con ataques dirigidos contra Kuwait, Baréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Estados Unidos que albergan bases militares estadounidenses.

Asimismo, las autoridades iraníes anunciaron el cierre del Estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", una decisión que mantiene en alerta a los mercados internacionales debido a la relevancia estratégica de esa vía para el suministro energético mundial.

Las nuevas declaraciones de Trump reflejan la creciente tensión entre Washington y Teherán, en un escenario marcado por operaciones militares, amenazas cruzadas y la incertidumbre sobre el futuro del comercio marítimo en una de las regiones más sensibles para la economía global.

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