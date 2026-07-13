Activan la búsqueda del payaso Lápiz en Mérida; lleva cuatro días desaparecido

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán activó un boletín de búsqueda para localizar a Martín Jesús Chávez Anguas, alias "Lápiz", de 35 años de edad, quien fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez en el fraccionamiento Juan Pablo II de la capital yucateca.

De acuerdo con el Boletín de Búsqueda Folio 81/2026, emitido el 12 de julio de 2026, el hombre fue visto por última ocasión el pasado 9 de julio, y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades iniciaron las acciones correspondientes para su localización.

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La FGE informó que Martín Jesús Chávez Anguas es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.63 metros, pesa alrededor de 54 kilogramos, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado, corto y teñido de color naranja cobrizo, además de ojos café oscuro.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán, solicita de su colaboración para la localización de MARTÍN JESÚS CHÁVEZ ANGUAS alias "Lápiz" de 35 años de edad, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Juan Pablo II de la ciudad de Mérida, Yucatán pic.twitter.com/Qa1hcT9dDe — FGE Yucatán (@fgeyucatan) July 13, 2026

Como parte de la ficha de búsqueda, la autoridad difundió que al momento de su desaparición vestía una playera de manga larga color gris, pants negro con la imagen del personaje Gokú en el lado derecho, tenis tipo botín en colores blanco, rosa, negro y amarillo, gorra oscura con letras tornasol al frente y una pernera negra.

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Entre sus señas particulares destacan diversos tatuajes: uno con la imagen de Gokú en el hombro derecho; otro con una corona y la leyenda "Angi" en el lado derecho del cuello; un paisaje nocturno con una luna y otro con tres cruces y la palabra "Familia" en el antebrazo izquierdo; un rosario en el centro del pecho; dos rostros de payaso, uno con expresión triste y otro feliz, en ambos lados del pecho, además de una cicatriz en el muslo izquierdo.