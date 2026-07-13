Hallan nidos de tortuga marina en el polígono de Perfect Day Mahahual

A casi dos meses de la cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual, el colectivo “Proyecto Aak Mahahual” documentó nidos activos de tortugas marinas protegidas, precisamente dentro del polígono donde la empresa Royal Caribbean pretendía desarrollar ese complejo turístico.

El presidente de la organización ambientalista, Víctor Rosales, quien monitorea de manera permanente la fauna de Mahahual, registró el nacimiento de tortugas caguama (Caretta caretta) en un predio donde estaba prevista la construcción de Perfect Day.

Destacó que ya ocurrió la primera eclosión de esta especie y explicó que el nido, localizado durante un recorrido nocturno, se encuentra a muy poca distancia del muelle de cruceros de Costa Maya.

En ese sentido, afirmó que “Proyecto Aak Mahahual” ha registrado más de 15 nidos de tortuga caguama y al menos cuatro de la verde durante la actual temporada de anidación.

Indicó que estas playas constituyen un ecosistema clave para la reproducción de ambas especies, el cual se habría visto amenazado por el tránsito diario de miles de visitantes si el desarrollo turístico se hubiera concretado.

Como informó oportunamente POR ESTO!, el proyecto Perfect Day era promovido por Royal Caribbean en Mahahual, pero fue cancelado de manera definitiva tras ser rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta compañía desistió de su solicitud después de que autoridades y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre los severos daños que ocasionaría a los arrecifes, manglares y especies protegidas de la región. La propuesta de Royal Caribbean contemplaba un desarrollo de gran escala con un parque acuático y una terminal portuaria, diseñado para recibir hasta 20 mil turistas al día en una comunidad con menos de 3 mil habitantes.

La Semarnat identificó al menos 33 impactos ambientales sin medidas de mitigación suficientes, situación que motivó a la dependencia a desechar la iniciativa, luego de una intensa movilización ciudadana y de colectivos ecologistas.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acudió a Mahahual para informar a pobladores y prestadores de servicios turísticos que los permisos fueron negados debido a graves inconsistencias relacionadas con las afectaciones a la flora y la fauna.

En este contexto, Víctor Rosales recordó que uno de los aspectos que más llamó la atención del colectivo fue que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Royal Caribbean señalaba que en los terrenos destinados al complejo no existía registro de estas especies.

Subrayó que, mediante fotografías y videos, han comprobado la presencia de los nidos y reiteró que cuentan con evidencia de 15 de tortuga caguama y cuatro más de la verde (Chelonia mydas) en ese mismo tramo de playa.

Por ello, sostuvo que la eclosión de las crías confirma que el área donde se proyectaba el desarrollo turístico sí funciona como sitio de reproducción de especies protegidas por la legislación ambiental mexicana.

Precisó que, mediante el programa permanente de vigilancia biológica que realizan, cada temporada localizan un promedio de 30 nidos de tortugas marinas en Costa Maya.

Agregó que cada uno de los sitios de anidación ha sido georreferenciado y documentado con evidencia técnica y que, de ser necesario, pondrán esa información a disposición de las autoridades ambientales.