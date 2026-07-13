Familias acusan falta de quimioterapias e insumos en el Hospital de Oncología de Campeche

Familias de Escárcega con hijos en tratamiento contra el cáncer denunciaron la falta de medicamentos e insumos en el Hospital de Oncología de Campeche, situación que, aseguraron, compromete la atención de los pacientes pediátricos. La madre de familia Helen Rodríguez pidió al Gobierno del Estado atender el desabasto y garantizar la continuidad de las quimioterapias.

Rodríguez afirmó que la suspensión de un ciclo de tratamiento representa un riesgo para la salud de los menores, debido a que el cáncer puede avanzar cuando las quimioterapias no se aplican en tiempo y forma. Señaló que las familias conocen el impacto que tiene recibir la noticia de que no existe disponibilidad de medicamentos en el hospital.

Indicó que algunos de los fármacos necesarios para combatir la enfermedad superan los 40 mil pesos por dosis, cantidad que resulta imposible de cubrir para muchas familias. Consideró que el acceso al tratamiento no debe depender de la capacidad económica de los padres, sino del cumplimiento de la responsabilidad de las instituciones de salud.

Además del desabasto de quimioterapias, denunció la falta de bombas de infusión, sueros y otros insumos indispensables para la atención de los pacientes. Afirmó que estas carencias mantienen a las familias en una situación de incertidumbre y preocupación constante.

La madre de familia también expuso las dificultades que enfrentan quienes viajan desde Escárcega y otras comunidades para recibir atención médica en la capital del estado. Explicó que los gastos de transporte, alimentación y hospedaje aumentan durante hospitalizaciones que, en algunos casos, se prolongan por varios meses.

Rodríguez solicitó un incremento en los apoyos económicos destinados a niños con cáncer, al señalar que las becas actuales no cubren los costos reales que enfrentan las familias durante el tratamiento. Finalmente, pidió a las autoridades estatales priorizar el abastecimiento de medicamentos e insumos para que ningún menor interrumpa su tratamiento por falta de recursos en el Hospital de Oncología de Campeche.

JGH