Todo es Personal en Yucatán

QUIEN DICEN NO estaría atravesando su mejor momento es el superintendente de la CFE en Mérida, Jorge Rafael Padilla Díaz. En los pasillos se comenta que, frente a las constantes fallas en el suministro eléctrico y los apagones que han afecta do distintos sectores de la ciudad, el funcionario ha preferido mantener un bajo perfil y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con los medios de comunicación.

Versiones compartidas entre reporteros sostienen que, cuando finalmente ha sido abordado para explicar la situación, sus respuestas han dejado más preguntas que certezas y, en repetidas ocasiones, ha canalizado los cuestionamientos hacia instancias superiores de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente a la Gerencia Regional.

Mientras tanto, los apagones siguen acumulándose, el malestar ciudadano crece y la presión sobre la empresa aumenta conforme avanzan los meses de mayor consumo eléctrico. Por eso, en los círculos políticos ya comienza a plantearse una interrogante: si las fallas continúan y el descontento escala, ¿la CFE mantendrá la misma conducción en Mérida o el relevo en la Superintendencia terminará siendo la única forma de enviar un mensaje de responsabilidad institucional?

DICEN QUE AL diputado federal Jorge Sánchez, mejor conocido como El Gallo, no le están cuadrando las cuentas. Cuentan que las mediciones más recientes lo habrían colocado con niveles de conocimiento y aceptación por debajo de lo esperado en su distrito, un escenario que complica seriamente cualquier intento de buscar la reelección.

Los enterados aseguran que, ante ese panorama, las giras por Yucatán pasaron a un segundo plano. La explicación que circula entre la militancia es sencilla: convocatorias deslucidas, eventos con escasa respuesta y una presencia territorial que no termina de despegar. Ahora, dicen, la estrategia consiste en multiplicar las fotografías junto a la dirigencia nacional de Morena y alimentar la versión de una cercanía privilegiada con la presidenta del partido, con la esperanza de que ese supuesto respaldo incline la balanza cuando llegue el momento de repartir candidaturas.

Sin embargo, quienes conocen cómo se están tomando las decisiones dentro del movimiento sostienen que las imágenes pesan mucho menos que las encuestas. La consigna sería privilegiar perfiles con capacidad comprobada para movilizar estructuras, alto nivel de conocimiento y posibilidades reales de triunfo. Si esa lógica se mantiene, ningún álbum fotográfi co, por nutrido que sea, alcanzará para suplir la falta de resultados en territorio.

EN LOS PASILLOS del poder ya se da prácticamente por descontado un relevo en la operación electoral rumbo al 2027. Cuentan que, tras la cuestionada actuación de Jerónimo Escalante como coordinador estatal electoral de Morena durante el proceso pasado, en Palacio habrían concluido que era momento de mover las piezas antes de que los costos políticos sigan acumulándose.

Los enterados aseguran que el también director del Citey dejaría esa responsabilidad estratégica, luego de que su desempeño no convenciera a quienes hoy revisan con lupa la efi - cacia de la estructura territorial y la conducción electoral del gobierno. En política, los resultados suelen pesar más que las lealtades.

Su lugar, afirman, sería ocupado por Christian Hurtado, actual asesor de la Secretaría General de Gobierno, quien asumiría la tarea de recomponer la operación política, fortalecer la organización territorial y corregir las fallas que quedaron expuestas durante la última elección.

Si el cambio se concreta, será una admisión implícita de que la estrategia anterior no produjo los resultados esperados y que Morena no está dispuesto a llegar al 2027 con los mismos operadores ni con los mismos errores.

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