La guerra ha llegado a Moscú

Cuando los primeros drones impactaron en los almacenes del gigantesco centro logístico cerca de Moscú, nadie imaginaba que acababa de comenzar una de las series de ataques con las consecuencias más graves de la guerra en Ucrania. Una hora más tarde, una columna de humo apocalíptico que se elevaba hacia el cielo gris oscuro ya era visible a cincuenta kilómetros de distancia. Para entonces, todos los hangares estaban en llamas.

En Rusia, la empresa de comercio electrónico Wildberries garantiza el servicio logístico integral —desde el transporte de importación y el transporte nacional hasta el almacenamiento y la entrega a domicilio— de cientos de miles de microempresas minoristas. Wildberries es uno de los cuatro proveedores nacionales y, de hecho, el más grande. Ucrania ha encontrado la manera de llamar a la puerta de los ciudadanos rusos, quienes hasta ahora habían mostrado una fría indiferencia ante el derramamiento de sangre que ya entra en su quinto año.

Aquellos que antes estaban seguros de que los combates, que ocurrían en un lugar muy lejano, no perturbarían su pacífica vida cotidiana. Hasta el momento, drones ucranianos han atacado en al menos seis oleadas las instalaciones del gigante logístico, también conocido como el "Amazon ruso". Primero fue la destrucción de las bases cercanas a Moscú y Tambov, seguidas por las de Krasnodar y Stávropol. Más allá de los daños sufridos por las instalaciones y las existencias de mercancías valoradas en muchos miles de millones, entre 30 000 y 50 000 puestos de trabajo están en peligro de desaparecer.

La ola de quiebras sepultará a cerca de 100 000 empresas en cuestión de semanas, ya que las aseguradoras no indemnizarán a los empresarios. Es más, Wildberries —que lleva un nombre con una sonoridad engañosamente inglesa— tampoco pagará a nadie, ya que modificó la política de seguros de sus servicios justo la semana anterior a la catástrofe. El día del ataque con drones, esta ya no cubría los daños derivados de acciones bélicas. El 70 por ciento de las instalaciones de Wildberries se encuentra en la parte europea de Rusia; es decir, en zonas donde los dispositivos no tripulados ucranianos operan a su antojo.

La debilitada defensa aérea rusa logra derribar una parte de los drones. Sin embargo, los ucranianos han aprendido a mapear los corredores entre las zonas cubiertas por la defensa aérea y, al mismo tiempo, fabrican sus drones FP-1 y FP-2 —que vuelan bajo y lento— con materiales que los hacen casi invisibles para los sistemas de radar sensibles a los misiles de crucero. Así es como ocurre que, de los 60 u 80 drones lanzados con un coste de 40 000 dólares cada uno, los 10 o 12 FP-2 que alcanzan el objetivo pueden destruir bienes por valor de miles de millones. Según fuentes ucranianas, los ataques contra la logística comercial y de transporte continuarán hasta colapsar el sistema que redobla a todo el país. La ira de Kiev no se limita a los almacenes de Wildberries. Ya están atacando también la red de 3PL, y es de suponer que el turno llegará para los demás grandes gigantes comerciales.

Las columnas de humo de los incendios también han aparecido ya en los alrededores de San Petersburgo. La trascendencia de los acontecimientos se refleja claramente en las histéricas reacciones de los presentadores estrella de los canales de propaganda moscovitas. Uno de los principales portavoces del Kremlin grita al mundo, a través de todos los canales de televisión y plataformas en línea disponibles, que los líderes responsables de los fallos de la defensa aérea deben ser castigados. Vladímir Soloviov exige que los ataques de los ucranianos "sean tomados en represalia utilizando todos los medios disponibles".

En los discursos de este propagandista ferviente de Putin, quien lleva años sumido en la incitación a la guerra, reaparece naturalmente una y otra vez la posibilidad de utilizar la bomba atómica y la idea de que "de una vez por todas hay que borrar a Kiev del mapa". Por supuesto, la voz del imperio guarda silencio sobre el hecho de que las ojivas nucleares no son utilizables, y que ya han empleado todas las demás "armas milagrosas", desacreditándose a sí mismas. Ni Soloviov ni los demás programas centralmente programados, disfrazados de analistas, pueden superar el fracaso que se ha hecho evidente en los frentes de Ucrania. Y ahora, cuando los drones y los misiles de crucero Flamingo destruyen instalaciones en los alrededores de Moscú y en otras grandes ciudades, el desconcierto es total.

"¿Quién es el responsable de esta desgracia?", resuena cada vez con más irritación la pregunta de Soloviov. En un meme ucraniano, Robert Brovdi, apodado "Madiar", aparece con su ya característico saludo: "¡Fuerza y salud a todos! ¡Madiar en la línea!", dice con firmeza militar. Mientras tanto, un rótulo anuncia: "¡Ha recibido un paquete!". Durante mucho tiempo se dijo que acabarían con Ucrania rápidamente. Los tres días se convirtieron en tres meses y luego en tres años. Y ahora, la "no-guerra" calificada como operación militar especial ya dura más que la derrota de la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. Es cierto que la Unión Soviética lo logró junto con los Estados que formaban la coalición contra Hitler, a costa del sacrificio de sangre de millones de rusos, ucranianos, bielorrusos, kazajos, tártaros y caucásicos. Pero hoy en día no está bien visto recordar esto de esa manera en Moscú. Vladímir Putin se ha maniobrado a sí mismo hacia una situación de la cual no se vislumbra una salida que le ofrezca una solución favorable.

No puede derrotar a Ucrania y, según la mayoría de los análisis económicos y militares, no podrá retener los territorios previamente ocupados. Pero la situación es aún más incómoda para el Kremlin. Los procesos de los últimos tres meses indican que la guerra se ha convertido en una prueba de fuerza entre las retaguardias de las partes beligerantes. Tanto Rusia como Ucrania han optado por la táctica de desangrar al enemigo. En este frente, las perspectivas de Moscú son especialmente dramáticas.

El Estado ucraniano y su exhausta sociedad cuentan con el respaldo de una retaguardia económica, financiera y militar de la que Rusia carece. Europa y los Estados de derecho democráticos que apoyan a Kiev representan una fuerza en todos los ámbitos ante la cual la Rusia actual, ya desangrada, se encuentra impotente. Esto quedó demostrado cuando los ataques ucranianos provocaron escasez de combustible en el Estado que posee la tercera mayor capacidad de refinado de petróleo del mundo. Debido al "debilitamiento" de Rusia, es probable que China, en el primer puesto, y Estados Unidos, en el segundo, vean ahora cómo se les acercan más bien India y Corea del Sur, que antes ocupaban el cuarto y quinto lugar. Tras la infraestructura de exportación de crudo, los ucranianos golpearon las refinerías, y ahora el tejido comercial de la economía civil.

Además de la destrucción continuada de estos objetivos, han pasado a las principales plantas gigantes de la industria siderúrgica y química. La fábrica metalúrgica de Novolipetsk produce el 20 por ciento del acero fundido en Rusia. Así se comprende por qué entró en el punto de mira de los drones de Robert Brovdi "Madiar". El presidente Zelenski anunció a finales de junio que lanzarían una campaña de cuarenta días contra objetivos en la retaguardia rusa. Esto es lo que estamos presenciando ahora... Por supuesto, existen análisis militares cuyos autores se aferran a la vieja experiencia bélica de que no se puede poner de rodillas a un Estado exclusivamente mediante bombardeos y el uso de misiles.

En sus evaluaciones se refieren principalmente a la situación de la península de Crimea. Incluso entre los expertos militares ucranianos hay quienes sostienen que Crimea, aislada de sus rutas de suministro, no podrá ser recuperada sin una operación ofensiva de las fuerzas terrestres. Según ellos, Rusia tampoco podrá ser doblegada mediante el desangramiento económico. Quién tiene razón se sabrá a lo largo del otoño.

En Rusia, las elecciones parlamentarias se celebrarán entre el 18 y el 20 de septiembre. Independientemente de su carácter peculiarmente "democrático", Vladímir Putin tendrá la oportunidad de proclamar la victoria y tomar medidas para retirarse de la guerra.

Según el otro escenario, preferirá creer al cuerpo de generales y declarará la movilización general. Se dice que los mandos llevan años intentando convencer al presidente para que llame a las armas a 350-500 000 reclutas. Vladímir Putin no lo tiene fácil. Al atacar a Ucrania, ya cometió un error fatal. Ahora, lo que está en juego es aún mayor. Parece que ahora está más vigente que nunca la idea de Gabriel García Márquez: ¡Es más fácil empezar una guerra que terminarla! Por desgracia, Putin no invitó al escritor colombiano, ganador del Premio Nobel, como asesor.