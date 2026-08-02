Desaparece trabajador de CAPA en José María Morelo; señalan presunto secuestro

Fue privada de su libertad una persona de esta ciudad, al parecer, trabajador de la Comisión de Agua Potable. Los Hechos se registraron la noche de ayer. Este domingo la Fiscalia General del Estado subió la ficha de búsqueda y localización de esa persona y la representación social la identifico con el nombre de Edgar Joel Acosta Blanco.

El año pasado, la policía local reportó que había detenido una persona por la calle Francisco May con arma de fuego. Esa persona se encontraba a las 2 de la mañana en un mototaxi qué era conducido por un tal Edgar Acosta, la cual, al parecer, es la misma que hoy reportan como desaparecida.

Noticia Destacada Inseguridad en José María Morelos: Presunto intento de “levantón" alertó a vecinos

En la ficha de búsqueda de esa persona se indica ésta fue vista la última vez en José María Morelos el primero de agosto. Hasta donde se sabe el hoy desaparecido tiene 32 años de edad, trabaja en la gerencia local de la Comisión de Agua, Potable y Alcantarillado(CAPA).

La Fiscalia General del Estado. Indica que Edgar tiene como señas particulares, tatuaje de una espada Vertical en el hombro, sin especificar si es el derecho o izquierdo y cicatriz en el tobillo, sin señalar en cual de los pies.