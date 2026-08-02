Presunto ladrón de tarjetas bancarias es detenido por vecinos tras persecución en Cancún

La falta de vigilancia policiaca en las calles volvió a quedar en evidencia la mañana de este domingo, cuando ciudadanos, un motociclista y varios automovilistas lograron detener a un hombre señalado de presuntamente dedicarse al robo de tarjetas bancarias a personas de la tercera edad, luego de una persecución iniciada en una sucursal bancaria de la avenida La Luna.

De acuerdo con la afectada, una mujer de la tercera edad acudió a realizar un retiro en un cajero automático cuando el sujeto se le acercó con el pretexto de ayudarla, argumentando que estaba realizando mal la operación. En un descuido, el hombre le arrebató la tarjeta bancaria y salió corriendo. Varios testigos señalaron que afuera del banco ya lo esperaba un presunto cómplice, a quien le entregó la tarjeta antes de que ambos escaparan en direcciones diferentes para evitar ser capturados.

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La maniobra fue observada por un motociclista y otros automovilistas, quienes decidieron perseguir a los sospechosos. La persecución terminó sobre la avenida Nichupté, en el cruce con la calle Mosquito, en la Supermanzana 51, donde otros automovilistas y vecinos se unieron para impedir que el hombre huyera, pero el cómplice logro escapar.

Entre varias personas lograron someterlo y retenerlo mientras solicitaban la presencia de la Policía Municipal que tardó alrededor de 20 minutos en llegar. Durante el tiempo que permaneció retenido, al presunto responsable le fueron encontradas al menos cuatro tarjetas de crédito y débito de distintas personas.

Al presunto responsable le encontraron varias tarjetas bancarias, mientras las autoridades investigan si estaría relacionado con otros robos / Liza Vera

La tarjeta de la mujer afectada no apareció entre sus pertenencias, ya que el hombre reconoció que se la había entregado a su acompañante antes de ser alcanzado.

El detenido también comentó a quienes lo retenían que no tenía trabajo, que tiene una hija a quien mantener y aseguró que “ya no lo iba a volver a hacer”. Asimismo, habría mencionado que él y su supuesto cómplice también operaban en la zona del Crucero, versión que deberá ser confirmada por las autoridades.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y aseguraron al sospechoso para ponerlo a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones para ubicar al segundo implicado.

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Los vecinos manifestaron su molestia por el tiempo de respuesta de la policía, aunque también expresaron satisfacción por haber evitado que el presunto delincuente escapara.

El caso también sirve como recordatorio para que los usuarios de cajeros automáticos, especialmente adultos mayores, desconfíen de personas desconocidas que se ofrecen a brindar ayuda durante operaciones bancarias y no pierdan de vista sus tarjetas en ningún momento.