Alertan por nueva modalidad de engaño telefónico en Mérida; así utilizaban a conductores de plataformas

Las investigaciones por dos casos de engaño telefónico en Mérida permitieron reconstruir el modo de operar de los responsables, quienes utilizaron llamadas telefónicas, mensajes y servicios de plataformas digitales para retirar objetos de valor de viviendas ubicadas en los fraccionamientos Montebello y San Ramón Norte.

De acuerdo con la información oficial, en ambos casos los delincuentes se hicieron pasar por los propietarios de los inmuebles y lograron contactar a trabajadores que se encontraban en las viviendas.

Así ocurrió el engaño telefónico

Según las autoridades, los responsables establecieron comunicación mediante llamadas y mensajes con los empleados, haciéndoles creer que seguían instrucciones legítimas de los dueños de las propiedades.

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Con ese engaño consiguieron que reunieran diversos objetos de valor y los entregaran a terceros, sin que las víctimas sospecharan que estaban siendo manipuladas por estafadores.

Para completar la operación, los presuntos responsables solicitaron el servicio de conductores de plataformas digitales mediante aplicaciones móviles para recoger los paquetes y trasladarlos a otros puntos.

Las investigaciones determinaron que los operadores de estas plataformas únicamente prestaron el servicio de transporte y desconocían tanto el contenido de los paquetes como el origen de los bienes, por lo que no se les atribuye responsabilidad en los hechos.

Investigación permitió identificar al presunto responsable

Gracias al análisis de la información y al uso de herramientas tecnológicas, las autoridades lograron relacionar ambos casos e identificar a Alexis de Dios "N", de 31 años de edad y originario de Quintana Roo, como presunto implicado.

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El hombre fue detenido y quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo del proceso correspondiente.

Como parte de las investigaciones, el pasado 30 de julio se ejecutaron órdenes de cateo en dos predios de la comisaría de Chalmuch, en el municipio de Mérida, con apoyo de fuerzas federales.

Durante las diligencias fueron asegurados diversos objetos y vehículos que, de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con los casos de engaño telefónico.

SSP emite alerta para conductores de plataformas

Tras estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a los conductores de plataformas digitales a mantenerse atentos cuando las personas que entreguen paquetes permanezcan hablando por teléfono o siguiendo instrucciones durante la entrega, ya que podrían estar siendo víctimas de un fraude.

Asimismo, recomendó reportar cualquier comportamiento sospechoso al número de emergencias 9-1-1 o realizar una denuncia anónima al 089, ya que la información ciudadana puede ser fundamental para prevenir delitos y fortalecer las investigaciones.