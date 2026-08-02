Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Presunto ladrón de tarjetas bancarias es detenido por vecinos tras persecución en Cancún

Campeche

Rescatan a cinco gatitos abandonados en carretera entre Seybaplaya y Villamadero

Una persona que circulaba por la carretera escuchó los maullidos provenientes de una caja y rescató a los cinco gatitos.

Por Jorge May Sosa

2 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Los cinco gatitos fueron encontrados dentro de una caja de cartón
Los cinco gatitos fueron encontrados dentro de una caja de cartón / Cortesía

Cinco gatitos fueron abandonados dentro de una caja de cartón a un costado de un tramo carretero entre Seybplaya y Villamadero, hecho que ha generado indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

De acuerdo con la información recabada, una persona que transitaba por el lugar escuchó insistentes maullidos provenientes de una caja sellada y abandonada a orilla de la carretera.

Rex fue rescatado en Ciudad del Carmen tras ser hallado en condiciones críticas de maltrato.

Noticia Destacada

Rex se recupera tras ser rescatado del maltrato extremo en Ciudad del Carmen; ya ganó 9 kilos

Al acercarse para verificar de qué se trataba, abrió la caja y descubrió cinco mínimos completamente desprotegidos, por lo que decidió ponerlos a salvo.

El lamentable hecho ha generado indignación luego de que las imágenes fueron subidas en grupos de redes sociales con la finalidad de poner a los gatitos en adopción.

Vía telefónica, una integrante de una agrupación encargada a la protección de animales en situación de calle lamentó lo ocurrido y señaló que este tipo de casos continúa registrándose con frecuencia debido a la falta de esterilización y a la tenencia irresponsable de mascotas.

Te puede interesar