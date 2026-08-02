Rescatan a cinco gatitos abandonados en carretera entre Seybaplaya y Villamadero

Cinco gatitos fueron abandonados dentro de una caja de cartón a un costado de un tramo carretero entre Seybplaya y Villamadero, hecho que ha generado indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

De acuerdo con la información recabada, una persona que transitaba por el lugar escuchó insistentes maullidos provenientes de una caja sellada y abandonada a orilla de la carretera.

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Al acercarse para verificar de qué se trataba, abrió la caja y descubrió cinco mínimos completamente desprotegidos, por lo que decidió ponerlos a salvo.

El lamentable hecho ha generado indignación luego de que las imágenes fueron subidas en grupos de redes sociales con la finalidad de poner a los gatitos en adopción.

Vía telefónica, una integrante de una agrupación encargada a la protección de animales en situación de calle lamentó lo ocurrido y señaló que este tipo de casos continúa registrándose con frecuencia debido a la falta de esterilización y a la tenencia irresponsable de mascotas.