Habitante de Champotón pide frenar presunta construcción de basurero y cementerio en área natural

Manuel Castelán Pérez, de 63 años de edad, expresó su preocupación ante la posibilidad de que construyan un cementerio y un basurero a cielo abierto dentro de un predio de siete hectáreas ubicado en la La Joya, municipio de Champotón, el cual alberga una gran cantidad de flora y fauna, además de contar con mantos acuíferos.

El declarante, quien se identificó como posesionario desde hace 48 años, pidió el apoyo de las autoridades ambientales y afirmó que este espacio debe conservarse como un pulmón natural, “No soy dueño, sólo soy posesionario desde hace más de 48 años. Desde que tenía 15 años lo he cuidado. Quiero seguir haciéndolo”, destacó.

Al señalar que pretenden meter maquinarias, lo que, dijo, podría poner en riesgo a variedad de flora como árboles frutales, cedros, pucté y la guaya de monte. De igual forma, a diversas especies de fauna silvestre como venados colas blancas, armadillos, tepezcuintles, hurones, pantos de alas blancas, lagartos como el caimanes negres y comunes amarillos, loros y ardillas, sólo por citar algunas especies.

Recordó que un proyecto como el que pretenden realizar, representaría un grave error “ donde hay mantos acuíferos no se puede hacer basureros ni cementerios porque se contamina el agua” Concluyó.