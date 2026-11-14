Diego Castañón organiza clase de yoga en Tulum frente al desplome turístico

Mientras la economía turística de Tulum enfrenta una temporada marcada por el cierre de establecimientos, la disminución de visitantes y las dificultades que atraviesan comerciantes y prestadores de servicios, la administración municipal encabezada por Diego Castañón Trejo apuesta por actividades recreativas como una clase de yoga frente al mar, una iniciativa que contrasta con los problemas económicos que continúan afectando a uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

La actividad se desarrolló en Playa Conchitas, donde ciudadanos participaron en una sesión de yoga organizada con el apoyo de Smart Fit. Aunque el presidente municipal no asistió, estuvo presente Juan Buchanan, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), quien reconoció que Tulum atraviesa un año complicado y que las perspectivas para el próximo tampoco son alentadoras. El funcionario explicó que la intención es promover el aprovechamiento de las playas mediante actividades deportivas y de relajación, aprovechando la disminución del recale de sargazo.

Entre yoga y crisis turística, gobierno de Diego Castañón busca reactivar las playas de Tulum

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Los números reflejan una realidad que difícilmente puede resolverse con actividades recreativas. Según la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre la ocupación hotelera fue de apenas 58.3 por ciento, mientras que las rentas vacacionales alcanzaron el 46 por ciento. Además, durante septiembre se reportó el cierre temporal de cinco hoteles y ocupaciones inferiores al 20 por ciento en algunos establecimientos de la franja costera. El problema también se refleja en la avenida Tulum, donde recientemente cerraron dos sucursales de Subway, una sucursal bancaria, mientras propietarios de locales comerciales han tenido que ofrecer descuentos de hasta el 50 por ciento en sus rentas para evitar que más negocios bajen sus cortinas.

El contraste coloca nuevamente bajo cuestionamiento las prioridades del gobierno de Diego Castañón Trejo. Mientras comerciantes enfrentan dificultades para sostener sus establecimientos, trabajadores dependen de una recuperación turística que todavía no termina de consolidarse y las aerolíneas reducen operaciones en el aeropuerto internacional, el Ayuntamiento promueve sesiones de yoga, encuentros deportivos y actividades de relajación frente al mar. Aunque Buchanan defendió estas iniciativas como una manera de recuperar la convivencia en las playas y fomentar su aprovechamiento, queda pendiente explicar de qué manera se integran a una estrategia económica capaz de recuperar visitantes, fortalecer negocios y proteger las fuentes de empleo.

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El propio director de Zofemat reconoció que las dificultades podrían prolongarse durante 2027, particularmente por los desafíos relacionados con el sargazo, aunque aseguró que actualmente las playas presentan mejores condiciones y reciben mantenimiento diario. Sin embargo, la tregua en el recale de algas no significa que haya terminado la crisis económica. Para la administración de Castañón, el desafío no consiste únicamente en convocar ciudadanos a contemplar el amanecer o practicar yoga frente al Caribe, sino en demostrar resultados concretos frente al debilitamiento de la actividad turística. Porque mientras en Playa Conchita se promueve la relajación, numerosos empresarios y trabajadores de Tulum siguen esperando una recuperación que les permita respirar económicamente.