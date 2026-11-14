México y Reino Unido buscan frenar triangulación comercial e impulsar inversiones en sectores estratégicos

México y Reino Unido buscan fortalecer su relación comercial mediante nuevos mecanismos de cooperación, vigilancia de las reglas de origen y proyectos de inversión en sectores estratégicos, particularmente en las industrias electrónica y farmacéutica.

Como parte de esta estrategia, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, realizó una visita de trabajo a Londres por instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la agenda contempló tres objetivos principales: reforzar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), establecer un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios y promover alianzas productivas entre compañías de ambos países.

México busca evitar triangulación comercial mediante el TIPAT

Uno de los principales temas abordados fue la propuesta de integrar una coalición entre países miembros del TIPAT para fortalecer la supervisión de las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial.

La iniciativa pretende impedir prácticas de triangulación comercial y evitar que productos que no cumplen con los requisitos del tratado reciban beneficios arancelarios de manera indebida.

Noticia Destacada México rompe cinco récords turísticos en 2026: recibe 74.9 millones de viajeros y supera los 26 mil mdd

Con esta medida, México busca proteger a sus industrias nacionales frente a posibles prácticas comerciales desleales y garantizar condiciones de competencia para las empresas que participan en el intercambio internacional.

Proponen comité bilateral para mejorar los negocios entre México y Reino Unido

Otro de los objetivos de la visita fue avanzar en la creación de un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios, mecanismo que tomaría como referencia el modelo de cooperación que México mantiene actualmente con Japón.

La propuesta contempla establecer un espacio permanente de diálogo entre los gobiernos y representantes del sector privado para identificar oportunidades de inversión, atender obstáculos comerciales y facilitar las actividades de las empresas de ambos países.

La Secretaría de Economía considera que este instrumento permitiría mejorar las condiciones para desarrollar proyectos empresariales y ampliar los intercambios comerciales.

Industria electrónica y farmacéutica, entre las prioridades de inversión

Durante su estancia en Londres, Gutiérrez Romano también promovió la integración de alianzas productivas entre compañías mexicanas y británicas en sectores considerados estratégicos.

Entre las actividades prioritarias destacan la fabricación de componentes electrónicos y la industria farmacéutica, con proyectos orientados a impulsar inversiones conjuntas, facilitar la transferencia tecnológica y fortalecer las cadenas de suministro.

El propósito es generar empleos de calidad en México y aumentar el valor agregado de la producción nacional mediante una mayor participación en actividades industriales especializadas.

Economía se reúne con empresas e instituciones británicas

La agenda del subsecretario incluyó encuentros con Chatham House y Canning House, instituciones dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los vínculos económicos entre Reino Unido y América Latina.

En estas reuniones se intercambiaron perspectivas sobre comercio internacional, seguridad económica y oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

#ComunicadoEconomía 🗞️ Visita de trabajo del subsecretario de Comercio Exterior al Reino Unido 🔗 https://t.co/IprmHh9hEi https://t.co/AAgrajE8nD — Economía México (@SE_mx) November 14, 2026

También sostuvo conversaciones con representantes de Wise, empresa británica especializada en tecnología financiera y pagos internacionales, así como de Ankura Consulting Group, firma internacional de consultoría empresarial.

Los encuentros permitieron explorar alternativas de colaboración para facilitar las operaciones comerciales y financieras, además de identificar posibles áreas de inversión.

La Secretaría de Economía señaló que estas actividades forman parte de la estrategia para diversificar los vínculos comerciales de México, fortalecer la competitividad industrial y atraer capital hacia sectores de mayor valor agregado, en concordancia con los objetivos del Plan México.

IO