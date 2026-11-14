Conductora presuntamente ebria vuelca y choca contra dos autos en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente automovilístico con volcadura se registró durante la mañana de este sábado en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, luego de que una mujer que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol perdiera el control de su camioneta y terminara ocasionando una carambola contra dos vehículos que se encontraban estacionados. El percance generó la movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 44, entre las calles 19 y 25, donde la conductora identificada como Karina circulaba a bordo de una camioneta Renault Duster, color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la mujer presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando, en determinado momento, habría perdido la atención al volante hasta quedarse dormida mientras conducía.

Esta situación provocó que la camioneta se desviara de su trayectoria y terminara impactándose de costado contra un automóvil Honda City, color blanco, que permanecía estacionado a un costado de la vialidad.

Sin embargo, el accidente no terminó con ese primer impacto, ya que, debido a la fuerza de la colisión, la camioneta perdió estabilidad y terminó volcada sobre su costado izquierdo.

La unidad Renault Duster quedó atravesada sobre la calle, con los cuatro neumáticos hacia arriba, mientras que el automóvil Honda City recibió fuertes daños a consecuencia del golpe.

Además, tras el impacto, este segundo vehículo fue proyectado contra otro automóvil de la marca Honda, color gris, que también se encontraba estacionado en el sector y terminó con afectaciones en la fascia trasera.

El estruendo de los impactos y la posición en la que quedó la camioneta provocaron expectación entre los vecinos de la zona, quienes se acercaron para conocer lo sucedido y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ante la posibilidad de que la conductora hubiera resultado gravemente lesionada.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración prehospitalaria de Karina, quien se encontraba involucrada directamente en el accidente.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso de la volcadura y los daños ocasionados, la mujer no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un centro hospitalario. Tampoco se reportaron otras personas lesionadas.

Por su parte, elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Durante la intervención, trascendió que la conductora se habría introducido en un domicilio después del accidente, por lo que los agentes tuvieron que intervenir para lograr que saliera y pudiera responder por lo ocurrido.

Finalmente, la mujer fue trasladada ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, donde sería presentada por los daños ocasionados a propiedad privada y para que se determinaran las responsabilidades correspondientes. Asimismo, se tendría que establecer mediante los procedimientos legales si efectivamente conducía bajo los efectos del alcohol.

Los vehículos involucrados presentaron daños materiales de consideración, mientras que la camioneta volcada tuvo que ser retirada del lugar con apoyo de una grúa.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en este sector de la colonia Benito Juárez, donde vecinos y automovilistas observaron las maniobras para liberar la vialidad.

JGH