Portugal modifica el dorsal 7 en homenaje al legado de Cristiano Ronaldo

El número 7 de la selección de Portugal tendrá una imagen distinta a partir de este sábado, luego de que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunciara un cambio en su diseño para reconocer la trayectoria de Cristiano Ronaldo, quien portó ese dorsal durante gran parte de su carrera internacional.

La nueva imagen se estrenará en el encuentro frente a Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones. El número tendrá una tipografía diferente a la del resto de la camiseta y contará con un trazo blanco en la parte central.

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Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

A través de un comunicado, la FPF explicó que la modificación busca conservar el significado que adquirió el dorsal durante los años en que Ronaldo representó a su país. Además, informó que el diseño anterior será reservado como símbolo de los logros y recuerdos que dejó el futbolista.

El homenaje llega después de que el delantero, de 41 años, anunciara el pasado 5 de noviembre su retiro de la selección portuguesa, de acuerdo con la información proporcionada.

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Durante su trayectoria internacional, Cristiano Ronaldo disputó 234 partidos y anotó 146 goles, cifras que lo mantienen como el jugador con más encuentros y anotaciones en la historia del combinado portugués.

El exdelantero del Real Madrid, quien actualmente juega con el Al Nassr de Arabia Saudita, participó en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas. Entre sus principales logros destaca el campeonato de la Eurocopa de Francia 2016, el primer título continental de la selección absoluta de Portugal.