Motocicleta atropella y mata a adulto mayor de 78 años en Javier Rojo Gómez, Othón P. Blanco

Un hombre de 78 años de edad perdió la vida durante los últimos minutos del viernes luego de ser atropellado presuntamente por una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida principal Leona Vicario, en la comunidad de Javier Rojo Gómez, Ribera del Río Hondo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante la noche sobre una de las vialidades principales de la localidad. Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Rural acudieron al lugar de los hechos, donde localizaron a una persona del sexo masculino tendida sobre la vía de rodamiento, sin posibilidad de incorporarse debido a las graves lesiones sufridas durante el impacto.

En la escena también fue ubicada una motocicleta de la marca Italika, en colores verde y negro, presuntamente involucrada en el percance. Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades no se encontraba el conductor de la unidad.

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Ante la situación, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Versiones indican que la víctima fue identificada como Pedro, de 78 años de edad. Personas cercanas al fallecido señalaron que una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad lo embistió de manera repentina, provocándole lesiones de gravedad que finalmente le costaron la vida.

Los mismos testimonios refieren que en la motocicleta viajaban tres personas, un hombre adulto que conducía la unidad y dos menores de edad. Tras el accidente, uno de los menores resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la ciudad de Chetumal para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

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Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el atropellamiento. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de los procedimientos legales establecidos.

Una vez concluidas las investigaciones de campo, una grúa efectuó el aseguramiento de la motocicleta involucrada y la trasladó al corralón correspondiente en la ciudad de Chetumal, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades tras el accidente que cobró la vida del adulto mayor en esta comunidad rural del sur de Quintana Roo.