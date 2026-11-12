Conductor de aplicación habría intentado abusar de una pasajera en la carretera Mérida-Progreso

Una mujer habría vivido momentos de terror durante un servicio de transporte por aplicación con destino a Temozón Norte, luego de que el conductor presuntamente intentara agredirla sexualmente en las inmediaciones del Foro GNP, sobre la carretera Mérida-Progreso. El sujeto fue detenido tras la intervención de dos motociclistas que auxiliaron a la pasajera.

De acuerdo con la información difundida, el conductor habría cambiado repentinamente la ruta del viaje e ingresado a una calle cercana al recinto.

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En ese lugar, presuntamente se bajó el short y descendió del vehículo para intentar abordar la parte trasera, donde se encontraba la mujer.

La pasajera logró forcejear con el hombre y salir de la unidad, pero el enfrentamiento continuó en la parte posterior del vehículo.

Durante esos momentos, dos hombres que transitaban en motocicleta presenciaron lo ocurrido y se acercaron para auxiliarla, evitando que la situación continuara.

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Los motociclistas dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos intervinieron y lograron la detención del presunto agresor.

Hasta el momento, la información proporcionada señala que el sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.