Con desfiles escolares, actividades cívicas y representaciones alusivas a la lucha revolucionaria, municipios de Quintana Roo comenzaron las conmemoraciones por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una fecha que reúne a estudiantes, docentes y familias para recordar este acontecimiento histórico y fomentar los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

Las actividades se desarrollan en distintas localidades del estado, donde los planteles educativos participan con contingentes integrados por alumnos de diferentes niveles escolares, quienes portan vestimentas de revolucionarios y adelitas, además de presentar tablas rítmicas y otras demostraciones. En algunos municipios, los festejos se distribuyeron en varias jornadas para dar oportunidad de participar a las escuelas de todos los niveles educativos.

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Lázaro Cárdenas

En Kantunilkín, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas realizó la mañana de este jueves un desfile cívico alusivo a la Revolución Mexicana, en el que participaron alumnos de primero a tercer grado, quienes recorrieron algunas calles de la cabecera municipal acompañados de maestros y padres de familia.

Vestidos de revolucionarios y adelitas, los estudiantes regresaron posteriormente al plantel, ubicado en la calle 20 de Noviembre, donde realizaron un homenaje cívico y participaron en juegos tradicionales.

El director de la escuela, Luis Morales, explicó que estas actividades forman parte del plan de estudios y tienen como objetivo fomentar los valores cívicos y fortalecer la identidad de los alumnos mediante la conmemoración de los acontecimientos históricos del país.

Asimismo, indicó que los estudiantes de cuarto a sexto grado se preparan para participar este viernes en el desfile convocado por las autoridades municipales, que recorrerá las principales calles hasta llegar al campo deportivo, donde las escuelas presentarán sus actividades ante el público.

El resto de los planteles mantuvo su jornada laboral habitual y espera incorporarse al desfile cívico-deportivo programado para este viernes.

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José María Morelos

En José María Morelos, las actividades conmemorativas por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizarán durante dos días, con la participación de instituciones educativas de distintos niveles.

La mañana de este jueves correspondió a los preescolares y centros de educación inicial, cuyos contingentes comenzaron a desfilar alrededor de las 8:30 horas sobre la avenida principal, a la altura del mercado municipal, en el cruce de las calles Constituyentes y Benito Juárez.

La profesora Eddy Sosa, directora del preescolar Miguel Cervantes Saavedra, informó que en esta primera jornada participaron siete escuelas de nivel preescolar, además de los centros de educación inicial.

Para este viernes está prevista la participación de estudiantes de primaria, secundaria y hasta nivel universitario, quienes continuarán con las actividades cívicas en la cabecera municipal.