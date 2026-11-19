La explotación de animales domésticos en Campeche se ha convertido en un problema cada vez más preocupante, impulsado por un negocio lucrativo en el que algunas personas se dedican a reproducir perros de distintas razas para venderlos, sin considerar su sufrimiento, estado de salud ni calidad de vida, principalmente durante temporadas de alta demanda, como Navidad y Día de Reyes.

Así lo advirtió Esmeralda Alonzo Aguilar, activista por los derechos y el bienestar animal en Campeche, quien respaldó la reforma aprobada por el Congreso del Estado para prohibir la compraventa de animales domésticos a través de redes sociales, plataformas digitales y la vía pública, además de establecer mayores controles sobre su comercialización y procedencia.

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Señaló que la explotación no ocurre únicamente en grandes establecimientos, pues también hay familias que mantienen una o dos hembras exclusivamente para reproducirlas y vender sus camadas.

En algunos casos, explicó, las perras apenas tienen dos o tres meses de haber parido cuando nuevamente son cruzadas para obtener ganancias de mil o dos mil pesos por cachorro.

Advirtió que, cuando el negocio deja de ser rentable porque los animales enferman o requieren gastos de vacunación, desparasitación y atención veterinaria, los vendedores terminan regalándolos, abandonándolos o dejándolos en la calle.

Criaderos de pitbulls y acumulaciones de chihuahuas desnutridos evidencian el aprovechamiento de fauna; la adopción responsable representa una alternativa / Alejandro Balan

Incluso recordó el hallazgo de criaderos de pitbulls y casos de acumulación de perros chihuahua en condiciones de desnutrición.

La activista consideró que la reforma abre la posibilidad de combatir estas prácticas, por lo que confió en que las autoridades no se limiten a aprobar nuevas disposiciones, sino que actualicen los registros, refuercen las inspecciones y sancionen a quienes incurran en actos de violencia y explotación animal.

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También pidió que se cumplan las disposiciones de la legislación y se dé seguimiento a las denuncias, particularmente ante el incremento de la comercialización de cachorros mediante redes sociales.

Llamó a la ciudadanía a no fomentar este negocio mediante la compra impulsiva de perros por moda o por tratarse de razas populares, pues mientras exista demanda continuará la reproducción indiscriminada. Subrayó que los animales no son juguetes ni objetos de temporada, sino seres vivos que requieren cuidados y atención médica durante al menos 10 años, por lo que exhortó a privilegiar la adopción y la tenencia responsable.