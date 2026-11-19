El Gobierno de México proyecta construir 4 mil 550 kilómetros de caminos artesanales entre 2025 y 2030, con una inversión cercana a 32 mil 600 millones de pesos, informó este jueves 19 de noviembre el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Durante la conferencia matutina encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el funcionario explicó que el programa registra actualmente un avance cercano al 30 por ciento.

En 2025 se construyeron 135 caminos con una longitud de 368 kilómetros en 11 estados, mediante una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos. Para 2026 se contemplaron 389 caminos y 900 kilómetros en 18 entidades, con recursos por 6 mil millones de pesos.

Caminos artesanales se construyen con participación de las comunidades

Esteva explicó que la SICT brinda acompañamiento técnico a los comités comunitarios encargados de las obras.

El proceso incluye levantamientos topográficos, elaboración del proyecto ejecutivo, trabajos de drenaje, preparación y compactación del terreno, así como la colocación manual de concreto y piedra.

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Las comunidades también incorporan elementos propios en el diseño de los caminos mediante figuras y detalles elaborados durante la construcción.

El secretario señaló que el programa correspondiente a 2026 concluirá en abril de 2027.

INPI reporta 343 caminos para pueblos indígenas en 2026

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, detalló que durante 2026 se trabaja en 343 caminos para 31 pueblos indígenas, distribuidos en aproximadamente 400 frentes de obra.

Entre los pueblos con mayor número de proyectos mencionó a comunidades nahuas, mixtecas, me'phaa, afromexicanas, zapotecas, purépechas, otomíes y rarámuris, entre otras.

Regino indicó que los Planes de Justicia concentran 319 caminos artesanales, alrededor de 724 kilómetros y 370 frentes de trabajo, con una inversión acumulada cercana a 4 mil 807 millones de pesos.

Programa registra avance físico de 40% en 2026

El titular del INPI informó que durante este año se llevaron a cabo 400 asambleas comunitarias para integrar comités, firmar convenios y organizar la transferencia directa de recursos.

En estos comités participan alrededor de 4 mil personas encargadas de colaborar en la construcción y supervisión de los caminos.

Al corte presentado este jueves, el programa correspondiente a 2026 registraba un avance financiero de 76 por ciento y un avance físico de 40 por ciento.

Desde 2018 y hasta 2025, de acuerdo con el INPI, se construyeron 578 caminos artesanales con una longitud aproximada de 4 mil 394 kilómetros, mediante una inversión acumulada de 21 mil 474 millones de pesos en comunidades indígenas de distintas regiones del país.

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