La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresará a México durante los primeros minutos del viernes 20 de noviembre, después de concluir sus actividades en la XXXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó este jueves 19 de noviembre que la mandataria ya se encontraba en el aeropuerto para iniciar el viaje de regreso a la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rodríguez señaló que Sheinbaum había concluido una agenda de reuniones bilaterales y actividades vinculadas con APEC, foro integrado por 21 economías de la región Asia-Pacífico.

Sheinbaum llegará en la madrugada del 20 de noviembre

La titular de Gobernación explicó que el arribo de la Presidenta está previsto para los primeros minutos del viernes.

“Estamos a la espera del arribo de la presidenta y comandante Suprema de las Fuerzas Armadas”, señaló Rodríguez.

Noticia Destacada Sheinbaum llega a la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026

La fecha coincide con el itinerario previamente comunicado por el Ejecutivo federal, que estableció el regreso de Sheinbaum al país para el 20 de noviembre.

Presidenta encabezará desfile por la Revolución Mexicana

Rosa Icela Rodríguez confirmó que, tras su regreso, Claudia Sheinbaum encabezará ese mismo viernes el desfile conmemorativo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Antes de viajar a China, la mandataria ya había señalado que su agenda fue diseñada para permitirle regresar durante la madrugada y estar presente en la ceremonia del 20 de noviembre.

Durante su estancia en Shenzhen, Sheinbaum participó en la APEC CEO Summit 2026 y sostuvo encuentros bilaterales con líderes de distintas economías, entre ellas China, Canadá, Estados Unidos, Vietnam y Australia.

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