Quintana Roo registró 623 delitos de violación simple y equiparada entre enero y octubre de 2026. La cifra representa el 3.6% del total nacional; sin embargo, por tasa ocupa el primer lugar del país, con 29.10 casos por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional, de 12.85. También encabeza la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con este delito, con 167 registros.

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De acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de octubre, las entidades con más denuncias fueron el Estado de México, con 2 mil 354; Ciudad de México, con mil 952, y Nuevo León, con mil 209.

Estas tres entidades concentran el 31.9% del total nacional, equivalente a 5 mil 515 casos. Quintana Roo ocupa el noveno lugar por número de denuncias, pero encabeza la incidencia cuando se relaciona con su población.

En cuanto a las llamadas de emergencia por este delito, el estado también ocupa el primer lugar nacional, con 167 registros y una tasa de 7.80 casos por cada 100 mil habitantes. Supera a Chihuahua, cuya incidencia es de 4.65, y a Colima, con 3.37.

Al respecto, Silva Chuc, representante del colectivo “Gobernanza MX”, señaló que existe un alto índice de víctimas menores de edad. Advirtió que las instituciones no garantizan condiciones para vivir sin miedo, pues la violación continúa entre los delitos que más afectan a la población en proporción al número de habitantes.

Por su parte, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) ubica a Quintana Roo en el cuarto lugar nacional por registros de agresiones contra este sector, con un acumulado de 31 mil 730 casos.

El abogado Daniel Jasso Kim estimó que la cantidad de presuntos responsables detenidos no supera el 10%. Explicó que estos delitos suelen cometerse sin testigos y que el temor de las víctimas a denunciar, así como las dificultades para presentar una querella oportunamente, son factores que favorecen que los responsables evadan la justicia.

El estado también encabeza la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con violaciones, con 167 registros. / Por Esto!

Reformas legales y su impacto limitado

En septiembre de 2023, Quintana Roo modificó el Código Penal local para incrementar las penas por abuso sexual. Las sanciones pasaron de un rango de seis a 10 años a uno de nueve a 18 años de prisión, además de multas de 750 a 2 mil 200 días.

En el 2023, el estado modificó el Código Penal local para incrementar las penas por agresiones sexuales.

En noviembre de ese mismo año se incorporó el Artículo 78 Ter, que establece la imprescriptibilidad del feminicidio y obliga a la FGE a perseguir este delito sin importar el tiempo transcurrido. Sin embargo, a casi tres años de esas modificaciones, los indicadores de violencia no han disminuido.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos contra las Mujeres y por Razones de Género omitió proporcionar información sobre los resultados de sus acciones.

JGH