Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, ingresó este sábado 28 de noviembre al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de permanecer hospitalizado desde el pasado 8 de noviembre.

El traslado se efectuó a bordo de una ambulancia, bajo custodia de elementos de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

Un juez federal calificó como legal su detención, que ocurrió en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

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¿De qué delitos acusan a “El R2”?

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal formuló imputaciones contra Álvarez Ayala por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores y cartuchos, así como por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

También se le imputó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra un integrante de la Secretaría de Marina.

¿Cuándo se definirá la situación jurídica de “El R2”?

La FGR solicitó la vinculación a proceso de Rafael Álvarez Ayala; sin embargo, el juez concedió la ampliación del plazo constitucional.

🚨 #Entérate | Rafael A., “El R2”, es trasladado al penal del #Altiplano, en Edomex, tras estar hospitalizado desde el pasado 8 de noviembre. Un juez determina legal su detención, efectuada en un restaurante de Zapopan, Jalisco, en un operativo de la @SEMAR_mx. #OnceNoticias 🔻 https://t.co/DsAx7slXer — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 28, 2026

La audiencia continuará el próximo martes 1 de diciembre, a las 15:15 horas, cuando la autoridad judicial determinará si “El R2” será vinculado a proceso por los delitos que le atribuye el Ministerio Público Federal.

IO