La primera tormenta invernal de la temporada continuará afectando a México este sábado 28 de noviembre de 2026, con lluvias torrenciales, temperaturas bajo cero y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de 10 entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno permanecerá sobre el occidente del territorio nacional y provocará precipitaciones intensas en regiones del centro y sur del país.

Guerrero registrará las lluvias más intensas, con acumulaciones de hasta 250 milímetros, mientras que las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían alcanzar temperaturas mínimas de -10 grados Celsius.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este sábado 28 de noviembre?

El SMN pronosticó lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en las regiones de la costa, centro y oriente de Guerrero.

En el oeste de Oaxaca y suroeste de Puebla se esperan precipitaciones intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum alerta por posible caída de nieve en CDMX, Edomex y otros 10 estados; temperaturas de hasta -10 grados

Por su parte, Michoacán, Estado de México y Morelos tendrán lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz, mientras que Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos.

¿En qué estados podría caer nieve o aguanieve?

La primera tormenta invernal mantendrá condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Las entidades con este pronóstico son Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, la posibilidad de nevadas se concentra en las cimas y regiones de mayor altitud, por lo que no significa que nevará en todas las localidades de estos estados.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta -10 grados en México?

La Conagua informó que las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de entre -10 y -5 grados Celsius, acompañadas de heladas.

En regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas de entre -5 y 0 grados.

#Pronóstico Meteorológico General de las 06:00 horas. Consúltalo en: https://t.co/R8Yan9wj3l https://t.co/nY7BKItD61 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2026

Además, se prevén rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en carreteras.

Ante estas condiciones, recomendaron mantenerse atentos a los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil durante el fin de semana.

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