El empresario y comunicador Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa y una de las figuras relacionadas con el desarrollo económico, social y radiofónico de Quintana Roo, falleció, de acuerdo con el anuncio difundido este sábado 28 de noviembre por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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El Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo difundió este 28 de noviembre una esquela en la que destacó la trayectoria empresarial y radiofónica de Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa, y reconoció su participación en la historia, el desarrollo económico y la vida pública de Cancún y del municipio de Benito Juárez.

¿Quién fue Gastón Alegre López y cómo comenzó su historia en Quintana Roo?

Originario de la Ciudad de México, Gastón Alegre López fue abogado especialista en Derecho Fiscal y comenzó su relación con Quintana Roo a principios de la década de 1960, cuando conoció al entonces gobernador Aarón Merino Fernández durante una gira del presidente Adolfo López Mateos. Posteriormente, su despacho jurídico colaboró con el gobierno estatal en la regularización de títulos de propiedad de terrenos ocupados por habitantes provenientes de distintas partes del país y de Belice.

Su llegada definitiva a Cancún ocurrió en la década de 1980, cuando comenzó a involucrarse en el desarrollo de este destino turístico. En 1982 participó en la coordinación de un Plan Nacional de Turismo elaborado para la campaña presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, experiencia que también le permitió conocer las desigualdades sociales que enfrentaban algunas colonias de la naciente ciudad.

¿Cómo nació Radio Turquesa y cuál fue su legado en la radio?

Uno de sus principales legados fue la creación de Radio Turquesa. En 1983 concursó y obtuvo la concesión de la estación XHNUC FM, que posteriormente se convertiría en uno de los referentes radiofónicos del Caribe mexicano. La emisora comenzó sus transmisiones el 22 de noviembre de 1989, después de enfrentar dificultades técnicas para salir al aire.

Desde la radio impulsó campañas de identidad regional como “Orgullosamente cancunense”, posteriormente acompañada de “Y dignamente quintanarroense”, además de iniciativas sociales como “Conoce a tu vecino” y “Trata bien al turista”, con las que buscaba fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia entre los habitantes de la entidad.

¿Qué papel desempeñó Gastón Alegre en la política de Quintana Roo?

Su trayectoria también estuvo vinculada con la vida política de Quintana Roo. En 1996 encabezó movilizaciones en defensa de la soberanía territorial del estado y participó en las acciones jurídicas relacionadas con la controversia limítrofe con Campeche.

En 2005, cuando se desempeñaba como diputado local, presentó una iniciativa para crear el municipio de Tulum, al considerar que el crecimiento poblacional y turístico de esa región requería una administración propia. La propuesta se concretó el 19 de mayo de 2008, cuando Tulum se convirtió oficialmente en el noveno municipio de Quintana Roo.

Otro de sus intereses fue la defensa y promoción de la cultura maya, así como el acercamiento con las comunidades indígenas. Su relación con los pueblos originarios le valió distintos reconocimientos, entre ellos los nombramientos de Nohoch Dzul, Nohoch Suku’un y Nohoch Tatich.

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¿Qué reconocimientos recibió y cómo se documentó su trayectoria?

En 2019, el periodista José Martínez Mendoza presentó el libro “Gastón Alegre, retrato de un amigo”, una obra biográfica que recopiló aspectos de su vida personal, empresarial, política y social, así como sus aportaciones al desarrollo de Quintana Roo.

Con su fallecimiento, Quintana Roo pierde a un empresario cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a la transformación de Cancún, al crecimiento de la industria radiofónica regional y a distintas iniciativas que marcaron la vida pública de la entidad.

JGH