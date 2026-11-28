La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 28 de noviembre de 2026 el banderazo de salida de dos plataformas marítimas de Petróleos Mexicanos (Pemex, que partirán desde Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, para su posterior instalación en el Golfo de México.

De acuerdo con la agenda presidencial, el evento está programado para las 11:00 horas y forma parte de una gira de trabajo por Veracruz y Tabasco, enfocada en la supervisión de proyectos de infraestructura energética.

Las plataformas fueron presentadas previamente el 18 de marzo en Tamaulipas y, según explicó la mandataria, fueron desarrolladas por Pemex con la participación de empresas mexicanas.

¿Para qué servirán las plataformas marítimas de Pemex en el Golfo de México?

Las dos estructuras serán trasladadas desde Dos Bocas hacia sus sitios de instalación en el Golfo de México, donde se incorporarán a la infraestructura destinada a las operaciones petroleras de la empresa estatal.

Durante su conferencia mañanera del miércoles 25 de noviembre, Sheinbaum adelantó que supervisaría la salida de estas instalaciones como parte de las actividades programadas para el fin de semana."Van a salir de Dos Bocas ya para colocarse. Son de Pemex, producidas por Pemex", señaló la presidenta.

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Hasta antes del evento, no se habían detallado públicamente los montos de inversión, la capacidad operativa de las plataformas ni las ubicaciones específicas donde serán instaladas.

Sheinbaum supervisa proyectos energéticos en Veracruz y Tabasco

El banderazo de salida de las plataformas forma parte de las actividades de la presidenta para revisar proyectos destinados a fortalecer la infraestructura de Pemex.

El viernes 27 de noviembre, Sheinbaum encabezó el inicio de operaciones del Proyecto Ixachi, en Tierra Blanca, Veracruz, relacionado con el aprovechamiento de gas natural.

La mandataria también anunció actividades vinculadas con la recuperación de gas en el campo Bakté, en Tabasco, como parte de los esfuerzos de Pemex para reducir la quema de este recurso.

¿Qué otras actividades tendrá Sheinbaum en Tabasco?

Después del evento en Dos Bocas, la presidenta tiene programada una actividad del programa Becas para el Bienestar a las 16:15 horas, en Villahermosa.Para el domingo 29 de noviembre, su agenda contempla un evento de Vivienda para el Bienestar, también en la capital tabasqueña.

La salida de las dos plataformas marítimas representa una de las actividades centrales de la gira energética presidencial**, que continuará con la revisión de proyectos petroleros y programas sociales en la entidad.

Información contrastada con la conferencia presidencial del 25 de noviembre y la agenda publicada para el sábado 28. Se mantiene en futuro el evento, sin atribuirle resultados todavía no anunciados.

IO