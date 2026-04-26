Arranca jornada de vacunación en Quintana Roo con baja respuesta ciudadana

En Quintana Roo inició la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, con el propósito de ampliar la cobertura de inmunización en la población y reforzar el Programa Universal en el país; sin embargo, se registró escasa participación ciudadana.

El coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, informó que durante esta jornada se aplican de manera gratuita biológicos del esquema básico como hepatitis, tétanos, tuberculosis, sarampión y rubéola, entre otros, de acuerdo con la edad y condiciones de cada persona.

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Aunque el control de padecimientos prevenibles se mantiene estable, el sarampión representa actualmente el principal desafío a nivel nacional, por lo que se han intensificado las acciones de inmunización.

La entidad registra 195 casos confirmados de sarampión y 400 probables, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud federal correspondiente al 24 de abril.

Bajo el lema “Vacunar es amar”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado participa mediante la aplicación gratuita de biológicos en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF), con énfasis en grupos vulnerables y recuperación de esquemas incompletos.

La estrategia está dirigida a menores desde recién nacidos hasta los nueve años, adolescentes, población adulta y personas mayores.

Auxiliar médica resaltó la importancia de llevar la cartilla para facilitar la inoculación / Rodolfo Flores

Entre los biológicos disponibles se encuentran BCG y hepatitis B para recién nacidos; hexavalente acelular, neumocócica conjugada y rotavirus para menores de un año; además de triple viral, hepatitis A y refuerzos en la primera infancia.

También se aplican dosis de DPT en población infantil, VPH en menores y adolescentes, así como Td y Tdpa en adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personal sanitario; igualmente, la vacuna contra neumococo para personas mayores de 60 años.

De acuerdo con lo observado durante un recorrido, tanto en la Unidad de Medicina Familiar número 16 como en el puesto semifijo ubicado en una plaza comercial de la Supermanzana 51 se constató baja afluencia de padres de familia y ciudadanos que acudieron con sus hijos o de manera individual para recibir alguna dosis.

La coordinadora auxiliar médica en salud pública del IMSS, Leydi Beatriz Corral Villanueva, subrayó la importancia de acudir con la Cartilla Nacional de Salud para facilitar la aplicación de los biológicos correspondientes.

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Precisó que, como parte de la campaña también se reforzarán acciones de orientación a madres, padres y cuidadores sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, así como la identificación de signos de alarma y su atención oportuna en el hogar.

Las autoridades reiteraron que todas las dosis son gratuitas y están disponibles para derechohabientes y población en general, en horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo, en las Unidades de Medicina Familiar y en módulos semifijos instalados en puntos estratégicos de la comunidad.

El objetivo central de esta jornada es lograr que más personas completen sus esquemas de inmunización y fortalecer la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles.