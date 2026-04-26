Ola de calor aumentará las temperaturas hasta 45 grados en Quintana Roo

En el este de Quintana Roo se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, con cielo despejado y ausencia de lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además detalló que en el resto del estado los valores oscilarán entre 38 y 42 grados.

Estas condiciones persistirán hasta el próximo martes, con impactos en la salud, servicios públicos y vida cotidiana.

La Secretaría de Salud federal informó que Quintana Roo se ubica en el sexto lugar nacional, con 11 personas afectadas por las condiciones climáticas extremas derivadas del intenso calor que predomina en la región.

El más reciente Informe de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica número 15 del 2026, señala que en el estado los padecimientos asociados a la actual ola de calor continúan en aumento. Las cifras indican un acumulado de 11 casos y un fallecimiento.

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Autoridades sanitarias y la Comisión Nacional de Prevención de Desastres advirtieron que los efectos más severos de estas olas térmicas se reflejarán en la salud pública, especialmente entre los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se prevé un incremento en los casos de golpes de calor, deshidratación y complicaciones respiratorias.

Asimismo, la demanda de electricidad y agua potable tiende a elevarse debido al uso intensivo de ventiladores y sistemas de aire acondicionado, lo que pone a prueba la capacidad de las redes de suministro eléctrico.

En los principales destinos turísticos del norte de Quintana Roo, el ambiente continuará cálido. En Cancún (Benito Juárez) y Puerto Morelos se esperan máximas de 33 a 35 grados Celsius, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 38 grados. Los vientos soplarán del sureste, con rachas moderadas a fuertes por la tarde.

Lázaro Cárdenas registrará condiciones más intensas, con temperaturas máximas de 36 a 38 grados y una sensación térmica cercana a los 41. En la zona insular, Isla Mujeres mantendrá valores de 32 a 34 grados, mientras que Cozumel presentará un ambiente ligeramente más fresco, con máximas de hasta 31 grados.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse bien hidratada durante el día, utilizar ropa ligera y de tonos claros, no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y buscar espacios frescos y bien ventilados.

El clima actual eleva la demanda de agua y energía en los hogares / POR ESTO!

Proyección para el sur

El Colegio de Médicos de Quintana Roo advirtió sobre el riesgo de deshidratación y golpes de calor debido a las altas temperaturas que se registrarán en varios estados del país, incluido Quintana Roo.

Llamó a la población a adoptar medidas preventivas, ya que las autoridades de Protección Civil prevén temperaturas que superarán los 40 grados y podrían llegar a 45.

El SMN confirmó que una intensa circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará una fuerte onda de calor que afectará gran parte del territorio nacional.

Este fenómeno funciona como una “capa” invisible que atrapa el aire caliente cerca de la superficie, reduce la formación de nubes y permite una mayor incidencia directa de la radiación solar sobre las ciudades.

Según el SMN, las entidades más afectadas por este episodio térmico, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados, serán Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y la Península de Yucatán, donde se ubica Quintana Roo.

En este contexto, el presidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo, Francisco Lara Uscanga, señaló que estas condiciones representan un riesgo elevado para personas que trabajan al aire libre, como obreros de la construcción y vendedores ambulantes.

Advirtió un posible incremento de casos de golpe de calor, ya que el organismo pierde la capacidad de regular su propia temperatura interna bajo estas condiciones extremas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Quintana Roo es el único estado del país que ha registrado una defunción en el 2026.

Lara Uscanga también alertó que en los próximos días podrían aumentar las enfermedades gastrointestinales, debido a que el calor acelera la descomposición de los alimentos, especialmente los que se venden en la vía pública.

Asimismo, indico que esto podría provocar más casos de náuseas, vómitos y diarreas, por lo que es necesario estar preparados y evitar consumir alimentos en la calle a fin de proteger la salud.

Recomendó no automedicarse, sino acudir de inmediato a recibir atención en caso de enfermar así como mantenerse bien hidratado y, durante estos días, utilizar ropa ligera y de colores claros.