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Choque entre vehículo y combi deja múltiples lesionados en Motul

El choque dejó como saldo al menos 15 personas lesionadas entre ellos dos personas prensadas.

Por Redacción Por Esto!

11 de jun de 2026

1 min

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Choque entre vehículo y combi deja múltiples lesionados en Motul.
Choque entre vehículo y combi deja múltiples lesionados en Motul. / Por Esto.

Un choque en el entronque de la comisaría motuleña de Kiní dejó como saldo al menos 15 personas lesionadas entre ellos dos personas prensadas.

El hecho ocurrió en la vía federal Mérida - Tizimín, cerca del entronque de Kiní, cuando el conductor de un vehículo Ford tipo Fiesta intentó ingresar a Motul, pero en ese momento invadió el carril de una combi con dirección a Tizimín.

Un taxista provocó un accidente al intentar dar vuelta sin ceder el paso a un motociclista.

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Ambas unidades colisionaron de manera frontal, el conductor de la camioneta Toyota tipo Hiace perdió el control del volante y acabó entre la maleza, en el interior había 13 pasajeros incluidos el conductor.

Amplia movilización de unidades policiales en la zona, al menos media decena de ambulancias llegaron al lugar que permanece cerrado para la valoración de los lesionados, también llegó el equipo de bomberos quienes laboran para liberar al conductor y su acompañante que se encuentran prensados.

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Alejandro Colli

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