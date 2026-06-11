Omar García Harfuch destaca operativo de seguridad en la inauguración del Mundial 2026; "actuaron con temple y valentía"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, reconoció y felicitó públicamente el desempeño de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) tras la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El despliegue policial resguardó los alrededores del Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como Estadio Azteca, durante el primer encuentro del torneo, en el que la Selección Mexicana venció 2-0 a Sudáfrica. Siendo el partido que inauguró la justa deportiva.

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Fue por medio de sus canales oficiales que el funcionario federal enfatizó que la actuación de los policías capitalinos estuvo guiada por el temple, la disciplina, la firmeza y la valentía. García Harfuch señaló que la presencia y el alto nivel de profesionalismo de los uniformados resultaron determinantes para preservar el orden público.

García Harfuch señaló que las acciones de vigilancia se estructuraron bajo una coordinación institucional entre el Gobierno de México y la administración de la Ciudad de México. Este plan en conjunto atendió de manera directa las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, @SSC_CDMX, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la… https://t.co/KyTsoHqMT3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 12, 2026

Para cerrar su mensaje, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agradeció públicamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y a su equipo de trabajo.

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