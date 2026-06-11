Más de 5 mil cancunenses y turistas disfrutaron del triunfo de México en el Cancún Fut Fest 2026

Benitojuarenses y turistas de Argentina, Colombia, Australia y de la Ciudad de México se unieron al festejo mundialista del Cancún Fut Fest 2026, que se organizó en el Malecón Tajamar y que pese a la fuerte lluvia los asistentes disfrutaron de la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica.

Las puertas del Cancún Fut Fest se abrieron a las 12:00 horas para todos los asistentes al magno evento de inauguración, por lo que inició la llegada de los benitojuarenses, quienes portaron sus playeras de la selección de México, en su mayoría de color verde, pero también se observaron las elegantes en blanco y en negro.

Además, también se observaron las máscaras de Rey Misterio y Blue Demon, solo faltó la del Santo, pero las que no faltaron fueron las banderas de México que ondearon por todo lo alto, en las gradas que se montaron frente a la mega pantalla que se instaló en el Malecón Tajamar.

Por lo que en cuestión de minutos se llenaron las tribunas y las sillas de asistentes, por lo que se convirtió el citado malecón en una fiesta multicolor verde, blanco y rojo.

Mientras las autoridades municipales y estales llegaron para ser parte de esta fiesta futbolera, la cual inició con un mega festejo de inauguración, en el que se destacaron las actuaciones de Maná, J Balvín, los Ángeles Azules y Belinda, Lila Dows y cerró el megaconcierto de inauguración Shakira.

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Posteriormente, inició la fiesta futbolera, al salir a la cancha las escuadras de Sudáfrica y los anfitriones México, por lo que se escuchó el himno del país sudafricano y después todos los presentes entonaron el himno mexicano, algunos con las lágrimas en los ojos.

Arrancó el esperado desafío en la mega pantalla, que se instaló a unos metros de la hermosa laguna Nipchupté; el Tricolor salió con su tridente de ataque comandado por Julián Quiñonez y Raúl Jiménez.

En los primeros minutos hubo buenas jugadas del selectivo mexicano, que pusieron en el filo de la butaca a los asistentes, unos sentados y otros parados, pero todos apoyando a la Selección.

Fue en el minuto 9 del primer tiempo, que el Tajamar se convirtió en una sucursal del manicomio, tras el golazo de Julián Quiñonez, al sacar tremendo zapatazo para anidar la de gajos en el fondo de la red, lo que originó el grito de “¡goooooool!” que cimbró el lugar e inició el festejó, al hondear las banderas mexicanas.

Sin embargo, en el horizonte la amenaza de lluvia se acrecentaba, nubes negras se acercaban a la sede de la fiesta mundialista, por lo que en unos minutos la fuerte lluvia cayó y provocó que los asistentes buscaran cobijo en carpas y en los árboles cercanos, pero no se fueron, pasada la lluvia regresaron y siguieron disfrutando del juego.

Más tarde al minuto 67, llegó el gol anhelado de Raúl Jiménez, quien remató con un potente cabezazo un tiro elevado que arrulló en las redes enemigas, y en la pantalla se vio el llanto y las lágrimas del “Lobo mexicano”, quien le hizo una promesa a su padre de que anotaría un gol en el Mundial, anotación que fue el anhelo de su papá y que no pudo ver porqué falleció, lamentablemente.

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Esta anotación convirtió de nueva cuenta en un manicomio el Cancún Fut Fest, con el festejo de todos los asistentes y las banderas de México volvieron a ondear por todo lo alto.

Finalmente, después de expulsiones en ambos bandos, concluyó el esperado juego y hubo grandes festejos de cancunenses por la victoria, mientras los asistentes empezaron a retirase con la alegría que da el triunfo nacional.

En entrevista con comerciantes que se instalaron en los alrededores destacaron que tuvieron buenas ventas a pesar de la fuerte lluvia, ya que los visitantes y cancunenses no se retiraron.

El turista colombiano Camilo Repizo comentó que llegó acompañado de su novia a ver los juegos de Colombia en el Mundial en la Ciudad de Mexico, y que aprovechó para conocer a Cancún.

Otros turistas de Argentina -entrevistados- reconocieron que por mala fortuna no llegaron a tiempo para disfrutar el magno evento, pero comentaron que seguirán los juegos de su selección.

A su vez, los encargados de los restaurantes, que se ubican alrededor de la Plaza Las Americas, destacaron que tuvieron un gran día de ventas y hasta se formaron filas para entrar.

Los cancunenses que asistieron al magno evento destacaron la organización que hubo, sin embargo, reconocieron que se deben de realizar estas fiestas para la ciudadanía, porque unen a la familia, pero también admitieron que se tiene que invertir en pavimentación de calles, para que haya un equilibrio entre obra pública y festejos.