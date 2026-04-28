Quintana Roo registró la segunda inflación más alta del país, con 5.5%

Quintana Roo se ubicó en segundo lugar nacional con la inflación más alta en el país, con 5.5 por ciento, solo por atrás de Oaxaca que registró 5.8%, durante la primera quincena de abril, impulsada por incrementos en al menos 17 productos de la canasta básica, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del organismo “México ¿Cómo vamos?”

Los productos que más presionaron el bolsillo de los consumidores fueron los alimentos, específicamente las hortalizas y verduras.

Noticia Destacada Ya no da con mil 500 pesos para la compra de la canasta básica en Cancún; familias limitan sus productos

Impacto

Para Sofia, que habita en la Supermanzana 23, su presupuesto cada día alcanza para comprar menos productos.

“Antes podía venir al mercado con 500 pesos para las compras de la comida para un día. Ahora no alcanza y debo llevar menos cantidad de fruta y verdura”, afirmó.

Asimismo, Antonia, residente de la Supermanzana 74, dijo que cada día hay variación de precios, ya sea en las tienditas de la esquina o de conveniencia, el mercado e incluso en el súper.

En tanto, los dependientes de los puestos de frutas y verduras en el Mercado 23, afirmaron que en lo que va del año, el encarecimiento de los productos ha sido constante.

“El jitomate, el tomate, chile serrano, todo ha subido”, dijo el trabajador Ramiro.

El tomate, cebolla y diversos chiles son las frutas y verduras que más elevaron su valor / Liza Vera

Los incrementos más significativos a tasa quincenal se presentaron en el jitomate (24.37%), los chiles poblano (22.63), serrano: 21.94% y otros frescos (16.89), así como la cebolla (7.43).

En términos anuales, el segmento de frutas y verduras tuvo una variación de 23.03%, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas reportó un aumento de 6.68.

Además, la Canasta de Consumo Mínimo registró un incremento anual de 4.73 por ciento, superando el 3.75 observado en el mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional la inflación durante la primera quincena de abril se ubicó en 4.53% anual, lo que representa una ligera desaceleración en comparación con el mes anterior.

De acuerdo con el organismo “México ¿Cómo vamos?” la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado.

Noticia Destacada Aumento de precios en productos básicos “golpea” a miles de familias de Cancún

Métrica

La inflación en México se mide a partir del cambio en los precios de una canasta de 299 bienes y servicios genéricos que representan el consumo de las familias mexicanas e integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Lo contrario, una disminución, se denomina deflación.

Destaca que, en contraste, algunos productos y servicios ayudaron a moderar el impacto inflacionario.

La electricidad presentó una disminución de 14% debido a la implementación del esquema de tarifas de temporada cálida en 18 ciudades del país.

Detalló que los estados con registro de mayor inflación anual en la primera quincena de abril fueron: Oaxaca (5.8%), Quintana Roo (5.5) y Chiapas (5.5). En tanto, las de menor inflación: Baja California (2.8), Baja California Sur (2.8) y Tlaxcala (3.5).