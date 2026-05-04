Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo: ¿Cuándo es la entrega de las tarjetas del Bienestar?

Para este mes de mayo los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para recoger las tarjetas del Bienestar en donde se recibe el apoyo económico.

Hasta ahora se han confirmado en cinco municipios las fechas de las entregas junto con los requisitos que los jóvenes deberán cumplir al momento de acudir a los módulos oficiales del programa.

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Cancún (06 de mayo)

Domo de la Región 95 a un costado del registro civil (8:00 m a 2:00 pm)

Playa del Carmen (04 de mayo)

Centro Comunitario Zazil-Ha Calle 40/ Av. 20 Nte y 20 Bis (10:00 am a 3:00 pm)

Isla Mujeres (04 de mayo)

Centro Comunitario frente al sindicato de taxistas (10:00 am a 02:00 pm)

Lázaro Cárdenas (04 de mayo)

"Cader Lázaro Cárdenas" Colonia Guadalupe Victoria (10:00 am a 02:00 pm)

Tulum (04 de mayo)

Oficina de Cooperativa Agropecuaria" en la Col. Huracanas Av. Tulum (10:00 am a 03:00 pm)

¿Cuáles son los requisitos?

Los beneficiarios deberán acudir con la tarjeta y la identificación oficial vigente