Calendario de pagos Pensiones Bienestar mayo 2026: fechas para beneficiarios de Yucatán

A partir de este lunes 4 de mayo comenzará la dispersión de pagos de las pensiones Bienestar, la cual reciben miles de yucatecos que forman parte de los apoyos a adultos mayores de 65 años, Mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, del 4 al 27 de mayo recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre mayo-junio 2026.



En… pic.twitter.com/GfJdMMF4gt — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 4, 2026

Detalló que se iniciará la dispersión de 6,400 pesos para los adultos mayores y personas con discapacidad en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar que se realizará de forma escalonada y conforme la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

Letras N, Ñ, O: martes 19 de mayo

Letras P, Q: miércoles 20 de mayo

Letra R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

Letra S: lunes 25 de mayo

Letras T, U, V: martes 26 de mayo

Letras W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

🔴 CALENDARIO DE PAGO

En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 4 al 27 de mayo se realizará el depósito del bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y de los programas #MadresTrabajadoras y #SembrandoVida.https://t.co/oMCi0gEywT pic.twitter.com/WEyRDV7h01 — Bienestar (@bienestarmx) May 4, 2026

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¿Cuánto cobraré de la pensión Bienestar en mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, beneficiarios de las pensiones del Gobierno federal recibirán la siguiente cantidad.