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Calendario de pagos Pensiones Bienestar mayo 2026: fechas para beneficiarios de Yucatán

Del 4 al 27 de mayo se realizarán los pagos de las Pensiones Bienestar que benefician a la población yucateca.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

4 de may de 2026

1 min

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Avanzan los pagos de las Pensiones Bienestar en Yucatán
Avanzan los pagos de las Pensiones Bienestar en Yucatán / Especial

A partir de este lunes 4 de mayo comenzará la dispersión de pagos de las pensiones Bienestar, la cual reciben miles de yucatecos que forman parte de los apoyos a adultos mayores de 65 años, Mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que se iniciará la dispersión de 6,400 pesos para los adultos mayores y personas con discapacidad en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar que se realizará de forma escalonada y conforme la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

  • Letra A: lunes 4 de mayo
  • Letra B: martes 5 de mayo
  • Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo
  • Letras D, E, F: viernes 8 de mayo
  • Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo
  • Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo
  • Letra L: jueves 14 de mayo
  • Letra M: viernes 15 y lunes 18 de mayo
  • Letras N, Ñ, O: martes 19 de mayo
  • Letras P, Q: miércoles 20 de mayo
  • Letra R: jueves 21 y viernes 22 de mayo
  • Letra S: lunes 25 de mayo
  • Letras T, U, V: martes 26 de mayo
  • Letras W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo
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¿Cuánto cobraré de la pensión Bienestar en mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, beneficiarios de las pensiones del Gobierno federal recibirán la siguiente cantidad.

  • Pensión de los Adultos Mayores. 6,.400 pesos.
  • Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 3,100 pesos.
  • Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

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