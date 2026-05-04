Sheinbaum Pardo refuerza seguridad en Sinaloa tras salida de Rocha: gabinete federal se reunirá con gobernadora interina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno federal reforzará la coordinación en materia de seguridad en Sinaloa tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de un contexto marcado por señalamientos internacionales y hechos recientes de violencia en la entidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el Gabinete de Seguridad ya se trasladó al estado para sostener una reunión con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, con el objetivo de garantizar continuidad en las estrategias de protección a la población.

Gobierno federal mantiene presencia en Sinaloa

Sheinbaum explicó que, tras la salida temporal de Rocha Moya, el Congreso local designó a una gobernadora interina conforme a la Constitución estatal, lo que activó una respuesta inmediata del Gobierno federal para reforzar la coordinación institucional.

Indicó que instruyó a los titulares de Seguridad, Defensa y Marina a acudir personalmente a Sinaloa para explicar los mecanismos de trabajo conjunto y asegurar que no haya interrupciones en las acciones de seguridad.

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Reunión clave con la gobernadora interina

La presidenta subrayó que el encuentro con Yeraldine Bonilla Valverde es fundamental, ya que ahora encabeza la administración estatal y debe contar con información precisa sobre la estrategia federal.

Aunque la funcionaria ya tenía experiencia previa en el gobierno estatal, ahora asumirá la responsabilidad directa de coordinarse con las fuerzas federales.

Refuerzo de coordinación ante hechos violentos

Ante cuestionamientos sobre el incremento de violencia en días recientes, Sheinbaum reiteró que todas las fuerzas federales permanecen desplegadas en el estado y que se fortalecerá la colaboración con las autoridades locales.

El objetivo, afirmó, es evitar desbordamientos y garantizar la protección de la población sinaloense en este periodo de transición política.

Seguridad para Rocha Moya

La mandataria también confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con un esquema de seguridad, derivado de un análisis de riesgo realizado por el Gabinete de Seguridad.

Explicó que este tipo de protección no es exclusivo de funcionarios en activo, sino que puede otorgarse a cualquier persona que enfrente una situación de riesgo, siempre bajo evaluación institucional.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reveló que pidió al Gabinete de Seguridad "que asistan al estado de #Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos", además, reitero que "mantenemos todas las… pic.twitter.com/w14JfeL1tC — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 4, 2026

Mensaje de estabilidad en el estado

Sheinbaum insistió en que el cambio en la titularidad del gobierno estatal no afectará la estrategia de seguridad, ya que existe coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.

El Gobierno federal busca enviar un mensaje de estabilidad, asegurando que la presencia institucional se mantiene y que las acciones están enfocadas en proteger a la ciudadanía en Sinaloa.

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