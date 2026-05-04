Jinete hospitalizado tras accidente en jaripeo de Bécal

Al hospital fue a parar un jinete tras participar en el jaripeo de la Feria del Sombrero de Jipi y Palma 2026. Trascendió que fue el primer participante de la noche quien, al montar al astado de más de 500 kilos, perdió el equilibrio y terminó casi pisoteado por el ejemplar Cebú. El jinete cayó en el primer salto.

El evento dio inicio a las 21:30 horas con el protocolo inaugural, donde participaron más de 10 jinetes de monta. El primer jinete sufrió el accidente al caer del caballo, quedando atorado con la cuerda y recibiendo una cornada en la cabeza que lo dejó inconsciente. Sus compañeros lograron rescatarlo y darle primeros auxilios, pero fue trasladado al hospital integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

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El incidente no fue motivo de suspensión del evento, considerado parte de la suerte suprema de cada jinete. El espectáculo continuó y otro jinete también sufrió una caída, siendo embestido por el astado, lo que lo dejó imposibilitado de caminar por casi una hora, aunque sin consecuencias graves.

Durante todo el evento estuvo presente el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), al pendiente de la atención médica de los participantes. Este jaripeo se ha vuelto una tradición en la ciudad de los sombreros, donde familias disfrutan de la adrenalina y premian a los jinetes con aplausos por arriesgar la vida en el ruedo.