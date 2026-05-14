Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario en Cancún y Playa del Carmen?

Los beneficiarios del programa Comemos Todos Quintana Roo podrán recoger el apoyo alimentario a partir de este mes de mayo y junio.

Tanto las fechas, horarios, ubicaciones de los centros de recolecta ya fueron publicados por municipio, además de los requisitos para recoger los paquetes del programa.

Noticia Destacada Comemos Todos Quintana Roo: ¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta y cuáles son las tiendas participantes?

Benito Juárez

(22 y 25 de mayo): Centro de Justicia para la Mujer, SM 94

(22 y 25 de mayo): Domo Dep. SM 77

(26, 27 y 28 de mayo): FARO, sm 259

(26, 27 y 28 de mayo): Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante

(29 de mayo y 01 de junio): ICAT, SM 221

(29 de mayo y 01 de junio): COBUS, SM 99

(05 y 08 de junio): COBUS, SM 101

(Martes 09 de marzo): Expl. Cívica, Durango/Bonfil

(Miércoles 10 de junio): COBUS, SM 217

(09 y 10 de junio): COBUS, SM 103

Playa del Carmen

(Lunes 25 de mayo): CDC de PTO. Aventuras

(Mar. 26 de mayo): Eleonera Mendoza A.C

(Miércoles 27 de mayo): Club Corazón A.C.

(Viernes 29 de mayo): ICAT Ejidal

(01 y 02 de junio): CDC de la Col. Colosio

Requisitos para el apoyo alimentario