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Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario en Cancún y Playa del Carmen?

A partir del 18 de mayo hasta el 10 de junio se llevarán a cabo las entregas del apoyo alimentario en todo el estado.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

14 de may de 2026

1 min

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Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario
Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario / Especial

Los beneficiarios del programa Comemos Todos Quintana Roo podrán recoger el apoyo alimentario a partir de este mes de mayo y junio.

Tanto las fechas, horarios, ubicaciones de los centros de recolecta ya fueron publicados por municipio, además de los requisitos para recoger los paquetes del programa.

El apoyo económico se deposita directamente en las tarjetas de personas beneficiarias

Noticia Destacada

Comemos Todos Quintana Roo: ¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta y cuáles son las tiendas participantes?

Benito Juárez

  • (22 y 25 de mayo): Centro de Justicia para la Mujer, SM 94
  • (22 y 25 de mayo): Domo Dep. SM 77
  • (26, 27 y 28 de mayo): FARO, sm 259
  • (26, 27 y 28 de mayo): Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante
  • (29 de mayo y 01 de junio): ICAT, SM 221
  • (29 de mayo y 01 de junio): COBUS, SM 99
  • (05 y 08 de junio): COBUS, SM 101
  • (Martes 09 de marzo): Expl. Cívica, Durango/Bonfil
  • (Miércoles 10 de junio): COBUS, SM 217
  • (09 y 10 de junio): COBUS, SM 103

Playa del Carmen

  • (Lunes 25 de mayo): CDC de PTO. Aventuras
  • (Mar. 26 de mayo): Eleonera Mendoza A.C
  • (Miércoles 27 de mayo): Club Corazón A.C.
  • (Viernes 29 de mayo): ICAT Ejidal
  • (01 y 02 de junio): CDC de la Col. Colosio

Requisitos para el apoyo alimentario

  • Original de identificación vigente con fotografía
  • Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
  • Tarjeta Comemos Todos (si eres e nuevo ingreso, la tarjeta se entregará el mismo día de la entrega de tu apoyo alimentario)

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