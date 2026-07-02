Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.
Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.
Noticia Destacada
Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún
Cancún
- 09 y 10 - COBUS, SM 103
- 09 y 10 - Domo Dep. SM 77
- 13 y 14 - Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante
- 13, 14 y 15 - FARO, SM 259
- Mié. 15 - Expl. Cívica, Durango / Bonfil
- 16 y 17 - ICAT, SM 221
- 16 y 17 - COBUS, SM 236
- 20 y 21 - COBUS, SM 220
- 20 y 21 - COBUS, SM 101
- 22, 23 y 24 - Inst. Municipal de la Mujer, SM 247
- 22, 23 y 24 - COBUS, SM 99
- 27 y 28 - Centro de Justicia para la Mujer, SM 94
- 27 y 28 - COBUS, SM 217
Playa del Carmen
- Lun. 13 - CDC de Pto. Aventuras
- Mar. 14 - Eleonora Mendoza A.C.
- Mié. 15 - Club Corazón
- Jue. 16 - ICAT Ejidal
- 17 y 20 - CDC de la Col. Colosio
Requisitos
- Identificación original oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
- Tarjeta Comemos Todos