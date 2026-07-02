Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.

Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.

Noticia Destacada Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún

Cancún

09 y 10 - COBUS, SM 103

- COBUS, SM 103 09 y 10 - Domo Dep. SM 77

- Domo Dep. SM 77 13 y 14 - Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante

- Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante 13, 14 y 15 - FARO, SM 259

- FARO, SM 259 Mié. 15 - Expl. Cívica, Durango / Bonfil

- Expl. Cívica, Durango / Bonfil 16 y 17 - ICAT, SM 221

- ICAT, SM 221 16 y 17 - COBUS, SM 236

- COBUS, SM 236 20 y 21 - COBUS, SM 220

- COBUS, SM 220 20 y 21 - COBUS, SM 101

- COBUS, SM 101 22, 23 y 24 - Inst. Municipal de la Mujer, SM 247

- Inst. Municipal de la Mujer, SM 247 22, 23 y 24 - COBUS, SM 99

- COBUS, SM 99 27 y 28 - Centro de Justicia para la Mujer, SM 94

- Centro de Justicia para la Mujer, SM 94 27 y 28 - COBUS, SM 217

Playa del Carmen

Lun. 13 - CDC de Pto. Aventuras

- CDC de Pto. Aventuras Mar. 14 - Eleonora Mendoza A.C.

- Eleonora Mendoza A.C. Mié. 15 - Club Corazón

- Club Corazón Jue. 16 - ICAT Ejidal

- ICAT Ejidal 17 y 20 - CDC de la Col. Colosio

Requisitos