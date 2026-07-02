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Comemos Todos en Cancún y Playa del Carmen: Fecha de entrega del apoyo alimentario en julio

Los beneficiarios deberán acudir con la documentación requerida, siendo la identificación, el Folio de Persona Beneficiaria y la tarjeta del programa.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

1 min

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Para ubicar el módulo correspondiente se debe acceder al sitio oficial
Para ubicar el módulo correspondiente se debe acceder al sitio oficial / Especial

Durante este mes de julio se llevará a cabo la entrega del apoyo alimentario correspondiente al tercer bimestre de 2026 del programa Comemos Todos en Quintana Roo.

Las entregas se estarán llevando a cabo a partir del 06 al 28 de julio en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que los beneficiarios deberán acudir de forma puntual, además de llevar consigo la documentación obligatoria.

Se deberá acudir con el teléfono en donde se instalará la tarjeta SIM

Noticia Destacada

Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún

Cancún

  • 09 y 10 - COBUS, SM 103
  • 09 y 10 - Domo Dep. SM 77
  • 13 y 14 - Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante
  • 13, 14 y 15 - FARO, SM 259
  • Mié. 15 - Expl. Cívica, Durango / Bonfil
  • 16 y 17 - ICAT, SM 221
  • 16 y 17 - COBUS, SM 236
  • 20 y 21 - COBUS, SM 220
  • 20 y 21 - COBUS, SM 101
  • 22, 23 y 24 - Inst. Municipal de la Mujer, SM 247
  • 22, 23 y 24 - COBUS, SM 99
  • 27 y 28 - Centro de Justicia para la Mujer, SM 94
  • 27 y 28 - COBUS, SM 217

Playa del Carmen

  • Lun. 13 - CDC de Pto. Aventuras
  • Mar. 14 - Eleonora Mendoza A.C.
  • Mié. 15 - Club Corazón
  • Jue. 16 - ICAT Ejidal
  • 17 y 20 - CDC de la Col. Colosio

Requisitos

  • Identificación original oficial vigente con fotografía
  • Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
  • Tarjeta Comemos Todos

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