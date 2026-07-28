Comemos Todos Quintana Roo: ¿Se puede recoger el apoyo alimentario sin tarjeta?

Hoy martes 28 de julio es la última fecha de las entregas del apoyo alimentario del programa Comemos Todos Quintana Roo, por lo que los beneficiarios deberán acudir a los módulos correspondientes con su documentación.

La tarjeta oficial del programa forma parte de los requisitos a cumplir, por lo que beneficiarios deberán contarla obligatoriamente. ¿Pero qué pasa si alguien de nuevo ingreso aún no cuenta con ella?

Noticia Destacada Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario

¿Entregan apoyo alimentario de Comemos Todos sin tarjeta?

La respuesta es no, pero únicamente para aquellas personas que no se encuentran registradas a Comemos Todos. Para aquellas que sí pero por otros motivos no acudieron en las fechas de entrega y desean recoger su apoyo, pueden recibirla ese mismo día.

En resumen, los beneficiarios sin tarjeta deberán solicitarla en etse último día de entregas llevando consigo el resto de documentación obligatoria.