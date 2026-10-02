Asur tala vegetación en 63 hectáreas para ampliar el Aeropuerto de Cancún

Para los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), el operador aeroportuario Asur está llevando a cabo la tala de áreas verdes en 63 hectáreas. Trabajadores y usuarios mencionaron que está cambiando la fisonomía del aeropuerto, pero también consideran que con menos vegetación y zonas arboladas habrá cambios con afectación incluso en la temperatura en el recinto aeroportuario.

“Cuando hay menos árboles, menos áreas verdes, inmediatamente se siente como se eleva la temperatura, en especial en las temporadas de calor extremo”, consideró el operador de transporte turístico Hugo Esperanza.

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Viajeros, como Hortencia Mascareñas, dijo que regularmente viaja dos veces al año a Cancún, proveniente de Ciudad de México, y ahora le extrañó ver tantas obras, pero en especial la tala de varios árboles y vegetación en general.

Las obras incluyen la reconstrucción completa de la Terminal 1, junto con la expansión en la Terminal 4, así como la ampliación de carriles en la entrada u salida al aeropuerto.

Asimismo, se informó que con el objetivo de compensar el impacto ecológico derivado de las obras de ampliación del aeropuerto, autoridades ambientales y Asur implementarán un plan de restauración ecológica en el sistema de la laguna Nichupté.

Usuarios consideran que el proyecto modifica el paisaje del inmueble y les inquieta el calor extremo / POR ESTO!

La medida contempla la restauración de 15 hectáreas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, como parte de las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la concesionaria Asur.

Las acciones estarán enfocadas en la recuperación de manglares mediante la siembra de especies nativas y trabajos dirigidos a recuperar la conectividad hídrica del ecosistema de Cancún. Con ello se busca mitigar los efectos ocasionados por el cambio de uso de suelo relacionado con las obras aeroportuarias.

El área donde se realizarán los trabajos forma parte de una de las principales zonas de conservación ambiental del municipio Benito Juárez y está bajo el resguardo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

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Fernando Haro, director de Ecología municipal, señaló que en el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté hay programas permanentes de conservación, en los cuales la dependencia local participa de manera coordinada.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó, en el 2025, a Asur el permiso para el cambio de uso de suelo en 63 hectáreas, con el objetivo de ampliar la Terminal 4, así como la construcción de un nuevo Centro Operativo y Salas de Capacitación.