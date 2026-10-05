Extranjero fue detenido en el aeropuerto de Cancún por llevar en su equipaje 35 mil dólares sin declarar

Un turista de origen brasileño fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) luego de que elementos de seguridad detectaran 35 mil dólares en efectivo dentro de su equipaje, cantidad que no habría sido declarada al momento de su ingreso al país.

De acuerdo con los reportes, el dinero fue localizado cuando el equipaje del viajero pasó por los equipos de rayos X durante los procedimientos de revisión en la terminal aérea.

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Los 35 mil dólares equivalen a poco más de 635 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio utilizado para la conversión.

Tras detectar el efectivo y confirmar que el pasajero no había realizado la declaración correspondiente, elementos de la Guardia Nacional procedieron con su detención.

El turista brasileño fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones relacionadas con el origen y traslado del dinero.