¿550 o 285 pesos? Turistas denuncian cobro de casi el doble por Visitax en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

La tarifa del Visitax de hasta 550 pesos por persona se mantiene en módulos instalados en la Terminal 2 del aeropuerto, casi el doble de los 285 que el Gobierno de Quintana Roo aseguró que no aumentarían durante el 2026. El monto genera confusión entre turistas internacionales y contradice la cuota anunciada oficialmente por la autoridad estatal.

El Gobierno de Quintana Roo informó, a través de la Coordinación General de Comunicación, que el Visitax tendría un costo de 285 pesos y no sufriría ningún incremento durante este año. El anuncio se realizó en diciembre del 2025, luego de que la gobernadora Mara Lezama Espinosa rechazara públicamente que el derecho fuera a aumentar; sin embargo, ese mismo mes se elevó a 525.

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En módulos instalados dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) se solicita a los viajeros el pago de hasta 550 pesos por persona, una diferencia de 265 respecto del monto oficial. El personal encargado de recibir el dinero fue cuestionado sobre la discrepancia, pero se negó a explicar el origen de la cuota ni quién autorizó ese importe.

El problema no se limita a la diferencia económica. Los turistas encuentran un cobro dentro de las instalaciones, concesionadas al Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), sin información visible que explique por qué la cantidad solicitada prácticamente duplica la tarifa oficial.

Empleados del aeropuerto consultados por POR ESTO! aseguraron que las quejas por el cobro del Visitax son frecuentes, pues pasajeros llegan molestos porque desconocen el pago o afirman que nadie les informó sobre el impuesto.

“A nosotros nos toca la queja cuando abordamos; nos comentan: ‘Me dijo fulanito que en el aeropuerto le cobraron 550 por el Visitax y que en su hotel nadie le avisó’. Uno los tiene que calmar y explicar que eso es del aeropuerto, no de nosotros”, explicó uno de los empleados de la terminal.

Usuarios solicitaron supervisar los pagos dentro de la instalación, operada por Asur / POR ESTO!

“Este tipo de inconformidades se presenta con frecuencia en la Terminal 2. La gente llega molesta con el papel del Visitax y nos pregunta si es obligatorio. Aunque las aerolíneas deberían informar, la falta de coordinación dentro de las instalaciones nos deja a nosotros dando la cara”, expresó un maletero.

“Ya varios pasajeros me han dicho que los interceptó personal del SATQ antes de abordar para exigirles el pago. Te dicen ‘me cobraron 25 o 30 dólares por persona de golpe, no lo traía presupuestado’. Uno solo escucha, pero sí es seguido”, recalcó un chofer del transporte federal.

El Visitax fue creado en el 2021 e implementado en el 2022 como un derecho que deben cubrir los turistas extranjeros que arriban a Quintana Roo. El Gobierno estatal ha señalado que trabaja con empresas privadas para hacer más eficiente su recaudación y que existen compañías autorizadas para recibir los pagos; sin embargo, los viajeros carecen de información clara sobre las condiciones bajo las cuales operan los módulos colocados en el aeropuerto.

Algunos vacacionistas indicaron que pagan otro impuesto en los hoteles / POR ESTO!

La participación de particulares también fue cuestionada durante las comparecencias por la glosa del informe de Gobierno. Durante la presentación de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Martha Parraquí, un diputado pidió aclarar el mecanismo de recaudación, la intervención de una empresa privada, los contratos involucrados y la distribución de los recursos.

La funcionaria reconoció la participación de una compañía particular, aunque aseguró que el 95 por ciento de los 300 millones de pesos recaudados ingresó mediante la plataforma de Sefiplan.

Mientras el Gobierno estatal señala que el Visitax contribuye al mantenimiento de playas y otros proyectos turísticos, los vacacionistas que llegan por el principal aeropuerto del Caribe Mexicano se encuentran con una cuota distinta de la anunciada oficialmente y con personal que no explica la discrepancia.

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La inconformidad también se refleja entre los viajeros. Kim Sexsmith, procedente de Canadá, señaló que acostumbra pagar el derecho y explicó que es independiente del impuesto ambiental que se cubre en los hoteles. En contraste, Grant Henry, quien aseguró viajar a Cancún desde hace años, afirmó: “He volado hacia y desde Cancún durante más de 30 años y nunca he pagado este impuesto”.

Usuarios comentaron que Asur debe aclarar las condiciones bajo las cuales se permite esta actividad, mientras la autoridad fiscal debe transparentar las empresas participantes, sus autorizaciones, convenios y cuotas aplicadas.