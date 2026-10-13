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Quintana Roo / Cancún

Captan dos tiburones cerca de la orilla de una playa en Cancún: VIDEO

Bañistas comenzaron a alertar a dos personas que se encontrabanan nadando metros atrás de los tiburones.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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El avistamiento de los dos tiburones causó asombro a bañistas y usuarios de redes sociales
El avistamiento de los dos tiburones causó asombro a bañistas y usuarios de redes sociales / Redes sociales

Por medio de redes sociales se difundió un video en donde se registró el avistamiento de dos tiburones el día de ayer en una playa de Cancún.

Los dos animales se encontraban muy cerca de la orilla asombrando a las familias que se encontraban disfrutando del arenal.

En el video se puede apreciar las aletas sobresaliendo del agua mientras que algunos bañistas asombrados alertaban a gritos debido a la presencia de los dos animales, con el fin de que aquellos que se encontraban nadando salieran del agua lo más rápido posible.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas como aclaraciones sobre el avistamiento de los dos tiburones.

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