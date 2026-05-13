Restringen el ingreso a nueve playas de Cancún, ¿cuáles son?

Protección Civil en el municipio Benito Juárez restringió el ingreso a nueve playas de Cancún debido a las condiciones climatológicas adversas y a la presencia de sargazo, el cual podría contener elementos de riesgo para la salud de los bañistas, de acuerdo con guardavidas en la zona hotelera. Playa Delfines, Ballenas, Marlín, Chac Mool, Gaviota Azul, Langosta, Tortugas, Pez Volador y Caracol lucieron banderas rojas.

El Ayuntamiento emitió la alerta ante la presencia de corriente de retorno, fenómeno que se genera cuando las olas rompen en la playa y empujan el agua hacia la orilla, acumulándose en la franja costera. El agua regresa al mar a través de un canal estrecho y concentrado, formando un flujo perpendicular a la costa que puede arrastrar rápidamente a las personas mar adentro.

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Se reportó presencia de sargazo con semáforos en color marrón, que indica abundancia, y amarillo, correspondiente a nivel moderado. Al respecto, el guardavida José Luis explicó que las mareas de la macroalga pueden venir acompañadas de medusas, objetos cortantes, plásticos y otros residuos, además de la toxicidad propia de esta talofita.

“Advertimos a los turistas para que eviten ingresar al mar, tanto por la corriente de retorno como por el arrastre de sargazo. Algunos no comprenden que representa un riesgo para su seguridad, por eso tenemos que activar el silbato para impedir que entren”, comentó el rescatista.

La autoridad municipal exhortó a los bañistas a atender las indicaciones del personal para prevenir accidentes. Las playas se clasifican mediante banderas de colores que indican el nivel de riesgo: rojo, prohibido ingresar; amarillo, precaución; y verde, sin restricciones.

Algunos de los balnearios presentaron corriente de retorno, lo que se torna peligroso para los turistas / Rodolfo Flores

Entre los arenales con mayor nivel de alerta destacó Playa Delfines, con seis banderas rojas, mientras que Playa Ballenas, Marlín, Chac Mool, Tortugas, Pez Volador y Caracol mantenían una bandera roja. Por su parte, Playa Langosta permaneció con banderas roja y amarilla, señalando precaución al ingresar al mar.

La vigilancia en estos 11 arenales tiene como objetivo proteger tanto a turistas como a habitantes de la ciudad. Playa del Niño mantenía bandera amarilla y Las Perlas bandera verde. Los colores de los banderines son fundamentales para garantizar la seguridad de los visitantes; se recomienda evitar el contacto con el agua en las zonas marcadas en rojo y extremar precauciones en las áreas amarillas. Las playas con bandera verde se consideran aptas para nadar sin restricciones.