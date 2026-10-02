¡Bandera roja! Prohíben el acceso a ocho playas de Cancún por oleaje y marejada, ¿cuáles son?

La lluvia moderada y la marejada llevaron a Protección Civil a prohibir el ingreso a ocho de las 11 playas públicas de Benito Juárez, donde fueron colocadas banderas rojas para advertir sobre las condiciones de riesgo en el mar. Los arenales restringidos son Playa Delfines, Ballenas, Marlín, Chac Mool, Gaviota Azul, Perlas, Pez Volador y Langosta.

Pese a la señalización instalada en los accesos y las zonas de baño, algunos visitantes ingresaron al agua, se acercaron al oleaje y se tomaron fotografías en áreas donde los guardavidas recomendaron mantenerse alejados. Durante algunos periodos soleados, bañistas aprovecharon para permanecer en los arenales, aunque las condiciones marítimas continuaron siendo adversas.

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Las banderas rojas representan el nivel más alto de alerta para los usuarios de las playas, debido a que advierten sobre oleaje elevado, corrientes de retorno o la combinación de ambos factores. Personal de rescate señaló que ignorar estas indicaciones puede incrementar el riesgo de accidentes, incluso para personas con experiencia en natación.

Uno de los principales peligros son las corrientes de retorno, canales de agua que se desplazan desde la costa hacia mar adentro y pueden arrastrar rápidamente a una persona lejos de la orilla. Estas corrientes pueden intensificarse durante periodos de lluvia, viento y oleaje fuerte, condiciones que se han registrado en los últimos días.

Los arenales que están restringidos son Delfines, Ballenas, Marlín, Chac Mool, Gaviota Azul, Perlas, Pez Volador y Langosta; autoridades pidieron evitar actividades acuáticas / Rodolfo Flores

El riesgo aumenta cuando quienes son arrastrados intentan regresar directamente hacia la playa. Esta acción puede provocar un desgaste físico considerable y dificultar el regreso a la costa, por lo que especialistas en rescate acuático recomiendan mantener la calma y actuar de manera distinta.

Ante la presencia de una corriente de retorno, se recomienda no nadar directamente contra ella, sino desplazarse de forma paralela a la costa hasta salir del canal de agua. También es importante levantar un brazo para solicitar ayuda a los guardavidas.

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Protección Civil exhortó a los bañistas a respetar las indicaciones del personal de vigilancia y evitar ingresar al mar cuando exista bandera roja. También recomendó mantener bajo supervisión constante a los menores de edad y mantenerse alejados de las zonas donde rompen las olas.

Asimismo, pidió evitar actividades acuáticas cuando se hayan consumido bebidas alcohólicas, debido a que sus efectos pueden disminuir la capacidad de reacción ante una situación de emergencia.

Las autoridades insistieron en que la señalización instalada en los arenales tiene como objetivo advertir sobre condiciones que no siempre son evidentes desde la orilla. Por ello, llamaron a los visitantes a consultar el estado de las playas y atender las instrucciones de los guardavidas antes de entrar al agua.